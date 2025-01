Ювентус впервые в истории сыграл 4 матча лиги подряд на ноль против Милана

18 января в рамках 21-го тура итальянской Серии А на «Ювентус Стэдиум» состоялся поединок между командами «Ювентус» и «Милан». Встреча завершилась победой хозяев поля (2:0). Забитыми мячами отметились Самуэль Мбангула и Тимоти Веа.

Благодаря выигранному матчу без пропущенных голов «Ювентус» сыграл четвертую игру подряд против «россонери» на «ноль» впервые в истории клуба. Также «старая синьора» продлила свою серию без поражений в лиге до 21 матча подряд.

В розыгрыше Серии А в этом сезоне «Ювентус» занимает четвертое место с 37 очками в турнирной таблице лиги (8 побед, 13 ничьих, 0 поражений). «Милан» находится на 8-й строчке с 31 очками (8 побед, 7 ничьих, 5 поражений).

4 - #Juventus have kept four consecutive clean sheets against #Milan for the first time in their #SerieA history. Wall.#JuventusMilan pic.twitter.com/W7FYiFrkxZ