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  4. Клаудио РАНЬЕРИ: «Гасперини точно не будет новым тренером Ромы»
Италия
28 марта 2025, 14:10 |
390
0

Клаудио РАНЬЕРИ: «Гасперини точно не будет новым тренером Ромы»

Итальянский специалист прокомментировал будущее римского клуба

28 марта 2025, 14:10 |
390
0
Клаудио РАНЬЕРИ: «Гасперини точно не будет новым тренером Ромы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Главный тренер итальянской «Ромы» Клаудио Раньери, который после окончания текущего сезона будет работать в структуре римского клуба, рассказал о своем преемнике:

– Является ли Гасперини фаворитом на работу в «Роме»?

– Я ожидал этого вопроса. На этой неделе мы говорим о Гасперини, а на следующей неделе – о ком-то другом. У нас нет никакого крайнего срока для таких решений, все зависит от выбора президента. Если я скажу, что у нас нет кандидатов, вы все равно не поверите.

– Будете ли вы выбирать следующего тренера?

– Мы выберем его вместе со спортивным директором. Сначала будет составлен список кандидатов, потом мы передадим его нашему президенту, он скажет окончательное решение. Мы ценим мнение болельщиков, но важно, чтобы специалист показал приемлемый результат. Будущий тренер должен понимать, что мы планируем вернуться на вершину, но в первый сезон не позволим себе бездумные трансферы.

– Станет ли Гасперини новым тренером или его кандидатуру можно исключить?

– Гасперини не будет тренером «Ромы» в следующе сезоне, – ответил Раньери.

В текущем сезоне Серии А римский клуб набрал 49 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице. 29 марта «Рома» сыграет против «Лечче» на выезде в матче 30-го тура чемпионата Италии. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Клаудио Раньери Джан Пьеро Гасперини отставка назначение тренера
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
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