Ливерпуль нанес рекордное количество ударов за матч в топ-5 лигах Европы

18 января в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги состоялся матч между командами «Брентфорд» и «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «мерсисайдцев». Дублем отметился Дарвин Нуньес.

«Ливерпуль» в этом матче установил рекорд по количеству нанесенных ударов по воротам за последние 3 сезона в топ-5 европейских лигах (37). Также подопечные Арне Слота установили новый рекорд по количеству ударов в одном матче АПЛ в этом сезоне. Прошлый рекорд принадлежал «Арсеналу» (35).

В этом сезоне «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги с 50 очками (15 побед, 5 ничьих, 1 поражение).

⚠️ | QUICK STAT



Over the last three seasons, no side in Europe's top 5 leagues attempted more shots in a single match than Liverpool did against Brentford today (37). 🤯



To keep things interesting until the end, their two goals came from their final two shots. 😅#BRELIV pic.twitter.com/4iv6WzAufp