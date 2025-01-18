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  4. ФОТО. Лицо Артеты в матче с Виллой, где канониры вели 2:0 и не выиграли
Англия
18 января 2025, 22:04 |
353
0

ФОТО. Лицо Артеты в матче с Виллой, где канониры вели 2:0 и не выиграли

Лондонцы упустили победу в домашнем поединке АПЛ

18 января 2025, 22:04 |
353
0
ФОТО. Лицо Артеты в матче с Виллой, где канониры вели 2:0 и не выиграли
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

В субботу, 18 января, прошел матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Арсенал» и «Астон Вилла».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Поединок завершился вничью 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хозяева вели по ходу встречи со счетом 2:0, но позволили футболистам «Астон Виллы» забить два гола в ответ и вырвать одно очко в поединке.

На телекамеры попало лицо и реакция главного тренера «канониров» Микеля Артеты перед финальным свистком в поединке.

ФОТО. Лицо Артеты в матче с Виллой, где канониры вели 2:0 и не выиграли

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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