ФОТО. Лицо Артеты в матче с Виллой, где канониры вели 2:0 и не выиграли
Лондонцы упустили победу в домашнем поединке АПЛ
В субботу, 18 января, прошел матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Арсенал» и «Астон Вилла».
Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Поединок завершился вничью 2:2.
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Хозяева вели по ходу встречи со счетом 2:0, но позволили футболистам «Астон Виллы» забить два гола в ответ и вырвать одно очко в поединке.
На телекамеры попало лицо и реакция главного тренера «канониров» Микеля Артеты перед финальным свистком в поединке.
ФОТО. Лицо Артеты в матче с Виллой, где канониры вели 2:0 и не выиграли
A TENSE finale in north London...— Premier League (@premierleague) January 18, 2025
Somehow it is still level! #ARSAVL pic.twitter.com/IyBk7xIlH3
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