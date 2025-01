В субботу, 18 января, прошел матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Арсенал» и «Астон Вилла».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Поединок завершился вничью 2:2.

Хозяева вели по ходу встречи со счетом 2:0, но позволили футболистам «Астон Виллы» забить два гола в ответ и вырвать одно очко в поединке.

На телекамеры попало лицо и реакция главного тренера «канониров» Микеля Артеты перед финальным свистком в поединке.

ФОТО. Лицо Артеты в матче с Виллой, где канониры вели 2:0 и не выиграли

A TENSE finale in north London...



Somehow it is still level! #ARSAVL pic.twitter.com/IyBk7xIlH3