Диалло – первый игрок МЮ с 2022 года, который сделал хет-трик в АПЛ

16 января в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги на «Олд Траффорд» состоялась встреча между командами «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «красных дьяволов». Забитыми мячами отметились Амад Диалло (хет-трик) и Мануэль Угарте (автогол).

Диалло стал первым игроком красных дьяволов с апреля 2022 года, который оформил хет-трик в Премьер-лиге. Для 22-летнего вингера это первый хет-трик в профессиональной карьере. Последним игроком, который забивал хет-трик за «МЮ», был Криштиану Роналду.

В этом сезоне Амад Диалло сыграл в АПЛ 19 матчей, забил 6 голов и отдал 6 ассистов.

