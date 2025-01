ВИДЕО. Последствия Эль-Класико. Болельщики освистали игроков Реала

В четверг, 16 января, проходит матч 1/8 финала кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Сельтой».

Игру кубка принимает Сантьягу Бернабеу в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Когда игроки мадридского гранда выходили на поле своего стадиона, то болельщики бурно отреагировали на их появление, освистав футболистов «сливочных».

Эта участь коснулась всей команды, в том числе и суперзвезд Мадрида: Мбаппе и Винисиуса.

Ранее сообщалось о том, что лидер «Ливерпуля» согласился на трансфер в «Реал».

Madrid players and Carlo are getting booed at the Bernabéu; my club is actually back. pic.twitter.com/0sY1b9KOD5