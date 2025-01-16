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  4. ВИДЕО. Последствия Эль-Класико. Болельщики освистали игроков Реала
Испания
16 января 2025, 23:09 |
470
0

ВИДЕО. Последствия Эль-Класико. Болельщики освистали игроков Реала

Когда игроки выходили на предматчевую разминку, фанаты не сдержали эмоций

16 января 2025, 23:09 |
470
0
ВИДЕО. Последствия Эль-Класико. Болельщики освистали игроков Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

В четверг, 16 января, проходит матч 1/8 финала кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Сельтой».

Игру кубка принимает Сантьягу Бернабеу в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Когда игроки мадридского гранда выходили на поле своего стадиона, то болельщики бурно отреагировали на их появление, освистав футболистов «сливочных».

Эта участь коснулась всей команды, в том числе и суперзвезд Мадрида: Мбаппе и Винисиуса.

Ранее сообщалось о том, что лидер «Ливерпуля» согласился на трансфер в «Реал».

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Реал Мадрид Сельта Реал - Сельта Кубок Испании по футболу
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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