ВИДЕО. Последствия Эль-Класико. Болельщики освистали игроков Реала
Когда игроки выходили на предматчевую разминку, фанаты не сдержали эмоций
В четверг, 16 января, проходит матч 1/8 финала кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Сельтой».
Игру кубка принимает Сантьягу Бернабеу в Мадриде.
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Когда игроки мадридского гранда выходили на поле своего стадиона, то болельщики бурно отреагировали на их появление, освистав футболистов «сливочных».
Эта участь коснулась всей команды, в том числе и суперзвезд Мадрида: Мбаппе и Винисиуса.
Ранее сообщалось о том, что лидер «Ливерпуля» согласился на трансфер в «Реал».
Madrid players and Carlo are getting booed at the Bernabéu; my club is actually back. pic.twitter.com/0sY1b9KOD5— Dr Yash (@YashRMFC) January 16, 2025
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