Трент согласился перейти в январе. Реал готовит новое предложение Ливерпулю

26-летний английский защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд согласовал личные условия с мадридским «Реалом».

Об этом сообщает Marca.

По информации источника, «королевский» клуб готовит новое предложение по трансферу игрока, чтобы осуществить переход еще в январе.

Ранее мадридский «Реал» предлагал за Александера-Арнольда 15 миллионов евро, но «Ливерпуль» отклонил это предложение. Однако ситуация может измениться, поскольку сам игрок, предположительно, не заинтересован в продлении контракта с английским клубом.

В текущем сезоне Трент Александер-Арнольд сыграл за «Ливерпуль» 23 матча и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Ранее стало известно, что «Реал» и «Манчестер Сити» готовят обмен звездами.