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  4. Трент согласился перейти в январе. Реал готовит новое предложение Ливерпулю
Испания
16 января 2025, 20:08 |
1048
2

Трент согласился перейти в январе. Реал готовит новое предложение Ливерпулю

Игрок будто бы согласовал условия с испанским клубом

16 января 2025, 20:08 |
1048
2
Трент согласился перейти в январе. Реал готовит новое предложение Ливерпулю
Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний английский защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд согласовал личные условия с мадридским «Реалом».

Об этом сообщает Marca.

По информации источника, «королевский» клуб готовит новое предложение по трансферу игрока, чтобы осуществить переход еще в январе.

Ранее мадридский «Реал» предлагал за Александера-Арнольда 15 миллионов евро, но «Ливерпуль» отклонил это предложение. Однако ситуация может измениться, поскольку сам игрок, предположительно, не заинтересован в продлении контракта с английским клубом.

В текущем сезоне Трент Александер-Арнольд сыграл за «Ливерпуль» 23 матча и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Ранее стало известно, что «Реал» и «Манчестер Сити» готовят обмен звездами.

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Реал Мадрид Ливерпуль Трент Александер-Арнольд трансферы АПЛ трансферы трансферы Ла Лиги свободный агент
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Gargantua81
под зад коленом паршивцу
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+2
romeo_xai
Було б логічним з його боку допрацювати контракт до завершення, тим паче на 90% стане чемпом АПЛ, + гарні шанси на перемогу в ЛЧ. А зараз йти посеред сезону трохи недоречно
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-1
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