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Италия
16 января 2025, 15:25 | Обновлено 16 января 2025, 15:27
493
0

Новая эра. Старейший клуб Сериа А получил нового владельца

Американская компания Presidio Investors купила акции «Вероны»

16 января 2025, 15:25 | Обновлено 16 января 2025, 15:27
493
0
Новая эра. Старейший клуб Сериа А получил нового владельца
Getty Images/Global Images Ukraine. Верона

Американская компания Presidio Investors стала новым владельцем «Вероны», выступающей в Серии А.

Указано, что иностранная фирма договорилась с бывшим владельцем Маурицио Сетти выкупить команду за 120-130 миллионов евро, учитывая долги.

Любопытно, что Маурицио руководил клубом в течение 12 лет. Начиная с 2013 года, Сетти стал единоличным владельцем «Вероны». После продажи коллектива бывший владелец не покинет команду, поскольку будет работать в должности старшего советника по футбольным операциям.

В этом сезоне «Верона» занимает 17-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Италии. Команде за 20 сыгранных туров удалось набрать всего 19 пунктов.

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Верона чемпионат Италии по футболу Серия A
Андрій Вітренко Источник: ESPN
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