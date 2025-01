Новая эра. Старейший клуб Сериа А получил нового владельца

Американская компания Presidio Investors стала новым владельцем «Вероны», выступающей в Серии А.

Указано, что иностранная фирма договорилась с бывшим владельцем Маурицио Сетти выкупить команду за 120-130 миллионов евро, учитывая долги.

Любопытно, что Маурицио руководил клубом в течение 12 лет. Начиная с 2013 года, Сетти стал единоличным владельцем «Вероны». После продажи коллектива бывший владелец не покинет команду, поскольку будет работать в должности старшего советника по футбольным операциям.

В этом сезоне «Верона» занимает 17-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Италии. Команде за 20 сыгранных туров удалось набрать всего 19 пунктов.

