Арсенал впервые в истории АПЛ выиграл три матча подряд против Тоттенхэма

15 января в рамках 21-го тура английского чемпионата на «Эмирейтс» состоялся матч между командами «Арсенал» и «Тоттенхэм». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Забитыми мячами отметились Сон Хын Мин, Доминик Соланке (автогол) и Леандро Троссард.

Это первый случай в истории Английской Премьер-Лиги, когда «канониры» выиграли 3 матча подряд против «шпор» (апрель 2024 – 3:2, сентябрь 2024 – 1:0, январь 2025 – 2:1). Последняя победа «Тоттенхэма» против «Арсенала» в АПЛ была в мае 2022 года (3:0).

В этом розыгрыше чемпионата Англии подопечные Микеля Артеты занимают вторую строчку в турнирной таблице с 43 очками (12 побед, 7 ничьих, 2 поражения). «Тоттенхэм» сейчас на 13-м месте с 24 очками (7 побед, 3 ничьи, 11 поражений).

Arsenal have won three consecutive league games against Tottenham for the first time ever in the Premier League.



North London is 🔴 pic.twitter.com/hoKQmFBUzH