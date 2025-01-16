Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал впервые в истории АПЛ выиграл три матча подряд против Тоттенхэма
Англия
16 января 2025, 11:29 | Обновлено 16 января 2025, 12:03
133
0

Арсенал впервые в истории АПЛ выиграл три матча подряд против Тоттенхэма

Последний раз «шпоры» побеждали «канониров» в Премьер-лиге в мае 2022 года

16 января 2025, 11:29 | Обновлено 16 января 2025, 12:03
133
0
Арсенал впервые в истории АПЛ выиграл три матча подряд против Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine

15 января в рамках 21-го тура английского чемпионата на «Эмирейтс» состоялся матч между командами «Арсенал» и «Тоттенхэм». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Забитыми мячами отметились Сон Хын Мин, Доминик Соланке (автогол) и Леандро Троссард.

Это первый случай в истории Английской Премьер-Лиги, когда «канониры» выиграли 3 матча подряд против «шпор» (апрель 2024 – 3:2, сентябрь 2024 – 1:0, январь 2025 – 2:1). Последняя победа «Тоттенхэма» против «Арсенала» в АПЛ была в мае 2022 года (3:0).

В этом розыгрыше чемпионата Англии подопечные Микеля Артеты занимают вторую строчку в турнирной таблице с 43 очками (12 побед, 7 ничьих, 2 поражения). «Тоттенхэм» сейчас на 13-м месте с 24 очками (7 побед, 3 ничьи, 11 поражений).

По теме:
Сон – 3-й игрок по количеству голов против большой шестерки в АПЛ
Чемпионат мира или топ-4 АПЛ? Забарный однозначно ответил
Забарный рассказал, чем бы занимался, если бы не стал футболистом
Арсенал Лондон Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал - Тоттенхэм
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Миллионы каждый год. Фьюри будет зарабатывать после завершения карьеры
Бокс | 15 января 2025, 15:31 0
Миллионы каждый год. Фьюри будет зарабатывать после завершения карьеры
Миллионы каждый год. Фьюри будет зарабатывать после завершения карьеры

Британский боксер заявил, что больше не вернется на ринг

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Шепелев договорились о расторжении контракта
Футбол | 16 января 2025, 11:26 2
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Шепелев договорились о расторжении контракта
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Шепелев договорились о расторжении контракта

Футболист покинул клуб на правах свободного агента

Легенда Реала покинет клуб, известно, куда перейдет. Ухода хочет Перес
Футбол | 16.01.2025, 08:24
Легенда Реала покинет клуб, известно, куда перейдет. Ухода хочет Перес
Легенда Реала покинет клуб, известно, куда перейдет. Ухода хочет Перес
ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины
Хоккей | 15.01.2025, 12:30
ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины
Катерина Володько выступила на турнире ITF W35 в США. Проиграла 15-летней
Теннис | 16.01.2025, 07:22
Катерина Володько выступила на турнире ITF W35 в США. Проиграла 15-летней
Катерина Володько выступила на турнире ITF W35 в США. Проиграла 15-летней
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
14.01.2025, 08:19 14
Футбол
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
14.01.2025, 11:09 3
Бокс
Футбол или титул принца? Почему судачат о завершении карьеры звезды Барсы
Футбол или титул принца? Почему судачат о завершении карьеры звезды Барсы
14.01.2025, 16:27 5
Футбол
Барселона нашла замену Левандовски за 150 млн евро. И это не Холанд
Барселона нашла замену Левандовски за 150 млн евро. И это не Холанд
15.01.2025, 04:08 2
Футбол
Экс-игрок УПЛ: «Ребров был неприятным, а Шевченко знал, где спрятаться»
Экс-игрок УПЛ: «Ребров был неприятным, а Шевченко знал, где спрятаться»
15.01.2025, 11:59
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, какое главное преимущество Усика?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, какое главное преимущество Усика?»
14.01.2025, 10:48
Бокс
На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом
На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом
14.01.2025, 15:16 1
Хоккей
Универсиада-2025. Украина и Япония выдали яркий матч с 11 шайбами
Универсиада-2025. Украина и Япония выдали яркий матч с 11 шайбами
15.01.2025, 19:49
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем