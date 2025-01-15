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Испания
15 января 2025, 16:20 |
1409
1

Был лучшим на тренировке. Анчелотти выпустит Лунина в матче с Сельтой

Главный тренер снова дает возможность вратарю сыграть в кубковом матче

15 января 2025, 16:20 |
1409
1
Был лучшим на тренировке. Анчелотти выпустит Лунина в матче с Сельтой
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что в матче против «Сельты» в 1/8 финала Кубка Испании в основном составе сыграет украинский голкипер Андрей Лунин.

«Физически все с игроками хорошо, они восстановились, но то, что я увидел на сегодняшней тренировке, заставляет меня сделать одну замену по сравнению с прошлым матчем.

В основе точно выйдет Андрей Лунин, а не Тибо Куртуа», - заявил Анчелотти.

Андрей Лунин уже выступал в матче 1/16 финала Кубка Испании, когда мадридцы победили «Депортиво Минеру».

Тибо Куртуа, в свою очередь, сыграл в стартовом составе в матче за Суперкубок Испании против «Барселоны», где «Реал» уступил со счетом 2:5.

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Кубок Испании по футболу Реал Мадрид Сельта Реал - Сельта Карло Анчелотти Андрей Лунин стартовые составы
Олександр Сільченко Источник: Footboom
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Александр Зеленко
Куртуа нужно обсохнуть после, барсы,? 😄
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