Был лучшим на тренировке. Анчелотти выпустит Лунина в матче с Сельтой
Главный тренер снова дает возможность вратарю сыграть в кубковом матче
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что в матче против «Сельты» в 1/8 финала Кубка Испании в основном составе сыграет украинский голкипер Андрей Лунин.
«Физически все с игроками хорошо, они восстановились, но то, что я увидел на сегодняшней тренировке, заставляет меня сделать одну замену по сравнению с прошлым матчем.
В основе точно выйдет Андрей Лунин, а не Тибо Куртуа», - заявил Анчелотти.
Андрей Лунин уже выступал в матче 1/16 финала Кубка Испании, когда мадридцы победили «Депортиво Минеру».
Тибо Куртуа, в свою очередь, сыграл в стартовом составе в матче за Суперкубок Испании против «Барселоны», где «Реал» уступил со счетом 2:5.
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