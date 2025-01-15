Был лучшим на тренировке. Анчелотти выпустит Лунина в матче с Сельтой

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что в матче против «Сельты» в 1/8 финала Кубка Испании в основном составе сыграет украинский голкипер Андрей Лунин.

«Физически все с игроками хорошо, они восстановились, но то, что я увидел на сегодняшней тренировке, заставляет меня сделать одну замену по сравнению с прошлым матчем.

В основе точно выйдет Андрей Лунин, а не Тибо Куртуа», - заявил Анчелотти.

Андрей Лунин уже выступал в матче 1/16 финала Кубка Испании, когда мадридцы победили «Депортиво Минеру».

Тибо Куртуа, в свою очередь, сыграл в стартовом составе в матче за Суперкубок Испании против «Барселоны», где «Реал» уступил со счетом 2:5.

