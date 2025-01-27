ФОТО. Синчук прибыл в Италию на презентацию футболистом клуба Болонья
Хавбек покинул Металлист и подписал контракт с итальянским клубом
18-летний украинский футболист Геннадий Синчук прибыл в Италию на презентацию футболистом клуба Болонья.
Молодой хавбек, игравший за харьковский Металлист, подписал контракт с итальянским клубом по схеме 4+1.
По данным журналиста Игоря Цыганыка, сумма трансфера составила 5 млн евро, а Металлист дополнительно может получить еще 3 млн евро в виде бонусов. Соглашение предусматривает, что Болонья получит 80% прав на игрока.
В то же время, до завершения текущего европейского сезона, по данным журналиста, Синчук будет выступать за клуб MLS Монреаль. Это стало возможным благодаря тому, что итальянская Болонья и канадский Монреаль имеют одного владельца.
ФОТО. Синчук прибыл в Италию на презентацию футболистом клуба Болонья
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