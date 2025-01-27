Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Синчук прибыл в Италию на презентацию футболистом клуба Болонья
Италия
27 января 2025, 22:07 | Обновлено 27 января 2025, 22:28
1187
0

ФОТО. Синчук прибыл в Италию на презентацию футболистом клуба Болонья

Хавбек покинул Металлист и подписал контракт с итальянским клубом

27 января 2025, 22:07 | Обновлено 27 января 2025, 22:28
1187
0
ФОТО. Синчук прибыл в Италию на презентацию футболистом клуба Болонья
Instagram. Геннадий Синчук в Италии

18-летний украинский футболист Геннадий Синчук прибыл в Италию на презентацию футболистом клуба Болонья.

Молодой хавбек, игравший за харьковский Металлист, подписал контракт с итальянским клубом по схеме 4+1.

По данным журналиста Игоря Цыганыка, сумма трансфера составила 5 млн евро, а Металлист дополнительно может получить еще 3 млн евро в виде бонусов. Соглашение предусматривает, что Болонья получит 80% прав на игрока.

В то же время, до завершения текущего европейского сезона, по данным журналиста, Синчук будет выступать за клуб MLS Монреаль. Это стало возможным благодаря тому, что итальянская Болонья и канадский Монреаль имеют одного владельца.

ФОТО. Синчук прибыл в Италию на презентацию футболистом клуба Болонья

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала преемника легендарного Нойера
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист объявил об уходе украинца. Его подписал клуб Серии А
Все готово на 98%. Реал подпишет суперзвезду Ливерпуля
трансферы Major League Soccer (MLS) Болонья Первая лига Украины Металлист Харьков трансферы Серии A трансферы УПЛ Клуб де Фут Монреаль Геннадий Синчук фото
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван самый жесткий боксер в истории. Майк Тайсон – пятый. Кто лидер?
Бокс | 27 января 2025, 01:50 5
Назван самый жесткий боксер в истории. Майк Тайсон – пятый. Кто лидер?
Назван самый жесткий боксер в истории. Майк Тайсон – пятый. Кто лидер?

Наибольшее признание досталось Джорджу Чувало

Известен ценник. Украинский легионер може перебраться в Англию
Футбол | 27 января 2025, 15:52 12
Известен ценник. Украинский легионер може перебраться в Англию
Известен ценник. Украинский легионер може перебраться в Англию

Максим Таловеров в ближайшее время должен стать игроком «Плимута»

Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера
Футбол | 27.01.2025, 03:25
Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера
Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Футбол | 26.01.2025, 22:09
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Флик принял решение поменять стартового вратаря Барселоны
Футбол | 27.01.2025, 20:54
Флик принял решение поменять стартового вратаря Барселоны
Флик принял решение поменять стартового вратаря Барселоны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Левандовски назвал двух сильнейших защитников, против которых он играл
Левандовски назвал двух сильнейших защитников, против которых он играл
26.01.2025, 21:43
Футбол
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
27.01.2025, 08:56
Бокс
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
27.01.2025, 00:31 6
Футбол
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
26.01.2025, 08:15 1
Бокс
Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»
Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»
25.01.2025, 22:30 2
Футбол
С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Линце
С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Линце
26.01.2025, 15:26 2
Теннис
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
26.01.2025, 18:11 9
Футбол
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
27.01.2025, 00:55 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем