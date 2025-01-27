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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала преемника легендарного Нойера
Германия
27 января 2025, 22:23 |
901
3

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала преемника легендарного Нойера

Йонас Урбиг стал игроком немецкого гранда

27 января 2025, 22:23 |
901
3
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала преемника легендарного Нойера
ФК Бавария. Йонас Урбиг

Мюнхенская «Бавария» осуществила первый зимний трансфер в 2025 году.

Ряды самого титулованного клуба Германии пополнил немецкий голкипер Йонас Урбиг, который перешел из «Кельна». По неофициальным данным «Бавария» заплатила за 21-летнего вратаря 7 миллионов евро.

Урбиг – один из самых перспективных вратарей Германии. Он прошел через все юношеские и молодежные сборные Бундестим.

Йонас Урбиг в текущем сезоне провел 10 матчей за «Кельн», в двух матчах сумел оставить ворота сухими.

Ранее «Бавария» из-за травмы потеряла важного игрока.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 3
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Donchanin
У Баварии есть Даниэль Перец. Видел его первый матч за сборную (Фра-Изр 0:0)  и какой-то матч за клуб. Суперхорош
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0
didora
Так цей хлопець брвся на перспективу! Він же завтра за Баварію ще не гратиме а сидітиме в запасі.
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0
ViAn
За 7 млн такий клуб як Баварія купує лише резервістів. Основний воротар коштуватиме набагато дорожче.
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0
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