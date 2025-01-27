ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала преемника легендарного Нойера
Йонас Урбиг стал игроком немецкого гранда
Мюнхенская «Бавария» осуществила первый зимний трансфер в 2025 году.
Ряды самого титулованного клуба Германии пополнил немецкий голкипер Йонас Урбиг, который перешел из «Кельна». По неофициальным данным «Бавария» заплатила за 21-летнего вратаря 7 миллионов евро.
Урбиг – один из самых перспективных вратарей Германии. Он прошел через все юношеские и молодежные сборные Бундестим.
Йонас Урбиг в текущем сезоне провел 10 матчей за «Кельн», в двух матчах сумел оставить ворота сухими.
Ранее «Бавария» из-за травмы потеряла важного игрока.
♦️ Jonas Urbig 🤝 FC Bayern ♦️ #FCBayern verpflichtet Jonas #Urbig. ✍️— FC Bayern München (@FCBayern) January 27, 2025
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