ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала преемника легендарного Нойера

Мюнхенская «Бавария» осуществила первый зимний трансфер в 2025 году.

Ряды самого титулованного клуба Германии пополнил немецкий голкипер Йонас Урбиг, который перешел из «Кельна». По неофициальным данным «Бавария» заплатила за 21-летнего вратаря 7 миллионов евро.

Урбиг – один из самых перспективных вратарей Германии. Он прошел через все юношеские и молодежные сборные Бундестим.

Йонас Урбиг в текущем сезоне провел 10 матчей за «Кельн», в двух матчах сумел оставить ворота сухими.

Ранее «Бавария» из-за травмы потеряла важного игрока.