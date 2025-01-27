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  4. Бывший тренер Металлиста 1925 мог возглавить Минай
Украина. Первая лига
27 января 2025, 20:42 |
441
0

Бывший тренер Металлиста 1925 мог возглавить Минай

В настоящее время на контракте у клуба – 12 футболистов

27 января 2025, 20:42 |
441
0
Бывший тренер Металлиста 1925 мог возглавить Минай
ФК Металлист-1925. Сергей Валяев

Как стало известно Sport.ua, на контракте с клубом Первой лиги «Минай» пока осталось 12 футболистов. Более того, руководство клуба готово сесть за стол переговоров, если поступят предложения от других команд по этим игрокам.

Согласно имеющейся информации, «горожане» начнут подготовку ко второй части сезона 19 февраля. До возвращения футболистов из отпуска клуб постарается найти замену главному тренеру Желько Любеновичу, который уже покинул закарпатскую команду.

«Минай» проявлял интерес к тренеру Сергею Валяеву, который ранее возглавлял «Металлист 1925» и «Кристалл». Однако, скорее всего, выбор будет сделан в пользу местного специалиста, имеющего необходимую лицензию. Именно новому наставнику доверят доукомплектацию состава.

На данный момент «Минай» занимает 13-е место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 16 очков.

Ранее сообщалось, что украинский нападающий Михаил Плохотнюк рассказал о расторжении контракта с «Минаем».

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Минай назначение тренера Сергей Валяев отставка инсайд Желько Любенович
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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