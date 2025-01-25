«Очень многое простил». Игравший в Европе форвард покинул Минай

Украинский форвард Михаил Плохотнюк рассказал о разрыве контракта с закарпатским «Минаем», за который отыграл всего два матча. Футболист заявил, что простил клубу много долгов.

– Договоренность обоюдная. Меня приглашали под задачу побороться за выход УПЛ. Игроки с большими условиями личных контрактов покинули команду. Когда от клуба поступило предложение прекратить сотрудничество, я согласился. Потому что я возвращался в Украину не для того, чтобы выступать на таком уровне.

– Кто виноват в этой ситуации?

– Точно не главный тренер. По меркам Первой лиги в «Минае» подобралась команда, которая должна выходить в чемпионскую группу. К сожалению, руководство клуба не выполняло в полном объеме обязательства.

Очень многое я простил этому клубу, чтобы уйти. Все, что озвучивал Желько публично, соответствует действительности. Трудно ставить задачи, когда руководство является катализатором всех проблем.

Я подписал письмо, что не имею претензий к клубу, чтобы стать свободным агентом и зимой найти себе клуб, – сказал Плохотнюк.