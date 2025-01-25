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  4. «Очень многое простил». Игравший в Европе форвард покинул Минай
Украина. Премьер лига
25 января 2025, 09:56 |
464
0

«Очень многое простил». Игравший в Европе форвард покинул Минай

Михаил Плохотнюк сыграл за «Минай» всего 2 матча

25 января 2025, 09:56 |
464
0
«Очень многое простил». Игравший в Европе форвард покинул Минай
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Плохотнюк

Украинский форвард Михаил Плохотнюк рассказал о разрыве контракта с закарпатским «Минаем», за который отыграл всего два матча. Футболист заявил, что простил клубу много долгов.

– Договоренность обоюдная. Меня приглашали под задачу побороться за выход УПЛ. Игроки с большими условиями личных контрактов покинули команду. Когда от клуба поступило предложение прекратить сотрудничество, я согласился. Потому что я возвращался в Украину не для того, чтобы выступать на таком уровне.

– Кто виноват в этой ситуации?

– Точно не главный тренер. По меркам Первой лиги в «Минае» подобралась команда, которая должна выходить в чемпионскую группу. К сожалению, руководство клуба не выполняло в полном объеме обязательства.

Очень многое я простил этому клубу, чтобы уйти. Все, что озвучивал Желько публично, соответствует действительности. Трудно ставить задачи, когда руководство является катализатором всех проблем.

Я подписал письмо, что не имею претензий к клубу, чтобы стать свободным агентом и зимой найти себе клуб, – сказал Плохотнюк.

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Михаил Плохотнюк Минай Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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