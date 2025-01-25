Стало известно, где продолжит карьеру опытный экс-вратарь Миная и ЛНЗ

32-летний голкипер Андрей Попович может продолжить карьеру в клубе Кыргызалтин.

Клуб из Кыргызстана предложил опытному вратарю выгодные условия, сообщает футбольный журналист Дмитрий Венков.

Бывший вратарь Миная, ЛНЗ, Агробизнеса и национальной сборной Азербайджана может подписать контракт с новым клубом уже в ближайшее время.

Нынешний сезон голкипер начинал в Хусте. К моменту снятия закарпатской команды соревнований Попович провел 3 матча, в которых пропустил 8 голов.