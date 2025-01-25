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Украина. Первая лига
25 января 2025, 08:23 | Обновлено 25 января 2025, 09:35
282
0

Стало известно, где продолжит карьеру опытный экс-вратарь Миная и ЛНЗ

Андрей Попович начинал сезон в клубе Первой лиги Хуст

25 января 2025, 08:23 | Обновлено 25 января 2025, 09:35
282
0
Стало известно, где продолжит карьеру опытный экс-вратарь Миная и ЛНЗ
ФК ЛНЗ. Андрей Попович

32-летний голкипер Андрей Попович может продолжить карьеру в клубе Кыргызалтин.

Клуб из Кыргызстана предложил опытному вратарю выгодные условия, сообщает футбольный журналист Дмитрий Венков.

Бывший вратарь Миная, ЛНЗ, Агробизнеса и национальной сборной Азербайджана может подписать контракт с новым клубом уже в ближайшее время.

Нынешний сезон голкипер начинал в Хусте. К моменту снятия закарпатской команды соревнований Попович провел 3 матча, в которых пропустил 8 голов.

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Андрей Попович Хуст трансферы Первая лига Украины Минай Агробизнес сборная Азербайджана по футболу Дмитрий Венков
Николай Степанов Источник: Telegram
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