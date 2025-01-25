Украина. Первая лига25 января 2025, 08:23 | Обновлено 25 января 2025, 09:35
282
0
Стало известно, где продолжит карьеру опытный экс-вратарь Миная и ЛНЗ
Андрей Попович начинал сезон в клубе Первой лиги Хуст
25 января 2025, 08:23 | Обновлено 25 января 2025, 09:35
282
0
32-летний голкипер Андрей Попович может продолжить карьеру в клубе Кыргызалтин.
Клуб из Кыргызстана предложил опытному вратарю выгодные условия, сообщает футбольный журналист Дмитрий Венков.
Бывший вратарь Миная, ЛНЗ, Агробизнеса и национальной сборной Азербайджана может подписать контракт с новым клубом уже в ближайшее время.
Нынешний сезон голкипер начинал в Хусте. К моменту снятия закарпатской команды соревнований Попович провел 3 матча, в которых пропустил 8 голов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футзал | 25 января 2025, 06:12 1
Игра квалификации Евро-2026 пройдет 4 февраля в 19:00 в Кишиневе
Футбол | 25 января 2025, 08:17 0
Артем заявил, что попасть в национальную команду будет сложно
Футбол | 24.01.2025, 11:03
Футбол | 24.01.2025, 08:19
Футбол | 25.01.2025, 07:53
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.01.2025, 19:10
24.01.2025, 06:23 15
23.01.2025, 22:02 12
23.01.2025, 16:05 2
Теннис
24.01.2025, 19:53 15
23.01.2025, 09:56 18
23.01.2025, 14:24 5