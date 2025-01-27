Гол Бензема не спас Аль-Иттихад. Дубль Обамеянга шокировал Аль-Хиляль
Аль-Кадисия опередила Аль-Наср и преследует Аль-Хиляль и Аль-Иттихад
Вечером 27 января состоялись заключительные 3 матча 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Дубль Пьера-Эмерика Обамеянга принес победу команде Аль-Кадисия над звездным клубом Аль-Хиляль (2:1).
Также поражение потерпел Аль-Иттихад – несмотря на гол Карима Бензема уступил команде Дамак (1:2).
Аль-Кадисия опередила Аль-Наср и преследует Аль-Хиляль и Аль-Иттихад.
Лидеры: Аль-Хиляль (43 очка), Аль-Иттихад (43), Аль-Кадисия (37), Аль-Наср (35), Аль-Ахли (32), Аль-Шабаб (29).
Чемпионат Саудовской Аравии. 17-й тур, 27 января
Дамак – Аль-Иттихад – 2:1
Голы: Нкуду, 17, 90+4 – Бензема, 45+4
Аль-Шабаб – Аль-Фейха – 2:1
Голы: Хамдалла, 34, 90+6 (пен) – Лопес, 57
Аль-Кадисия – Аль-Хиляль – 2:1
Голы: Обамеянг, 2, 90+3 – Маркос Леонардо, 50
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Хиляль
|17
|14
|1
|2
|53 - 17
|43
|2
|Аль-Иттихад
|17
|14
|1
|2
|40 - 14
|43
|3
|Аль-Кадисия
|17
|12
|1
|4
|26 - 12
|37
|4
|Аль-Наср Эр-Рияд
|17
|10
|5
|2
|35 - 16
|35
|5
|Аль-Ахли Джидда
|17
|10
|2
|5
|30 - 15
|32
|6
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|17
|9
|2
|6
|25 - 18
|29
|7
|Аль-Халидж
|17
|8
|2
|7
|24 - 23
|26
|8
|Аль-Рияд
|17
|7
|4
|6
|20 - 25
|25
|9
|Аль-Таавун
|17
|6
|5
|6
|18 - 16
|23
|10
|Дамак
|17
|6
|3
|8
|25 - 29
|21
|11
|Аль-Холуд
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|12
|Аль-Иттифак
|17
|5
|4
|8
|19 - 27
|19
|13
|Аль-Ахдуд
|17
|4
|3
|10
|21 - 26
|15
|14
|Аль-Фейха
|17
|3
|6
|8
|14 - 27
|15
|15
|Аль-Раед
|17
|4
|2
|11
|20 - 30
|14
|16
|Аль-Оруба
|17
|4
|2
|11
|11 - 35
|14
|17
|Аль-Вахда Мекка
|17
|3
|4
|10
|22 - 41
|13
|18
|Аль-Фатех
|17
|2
|3
|12
|15 - 39
|9
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