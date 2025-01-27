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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Кадисия
27.01.2025 19:00 – FT 2 : 1
Аль-Хиляль
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Саудовская Аравия
27 января 2025, 22:27 | Обновлено 27 января 2025, 22:45
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Гол Бензема не спас Аль-Иттихад. Дубль Обамеянга шокировал Аль-Хиляль

Аль-Кадисия опередила Аль-Наср и преследует Аль-Хиляль и Аль-Иттихад

27 января 2025, 22:27 | Обновлено 27 января 2025, 22:45
410
0
Гол Бензема не спас Аль-Иттихад. Дубль Обамеянга шокировал Аль-Хиляль
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг

Вечером 27 января состоялись заключительные 3 матча 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Дубль Пьера-Эмерика Обамеянга принес победу команде Аль-Кадисия над звездным клубом Аль-Хиляль (2:1).

Также поражение потерпел Аль-Иттихад – несмотря на гол Карима Бензема уступил команде Дамак (1:2).

Аль-Кадисия опередила Аль-Наср и преследует Аль-Хиляль и Аль-Иттихад.

Лидеры: Аль-Хиляль (43 очка), Аль-Иттихад (43), Аль-Кадисия (37), Аль-Наср (35), Аль-Ахли (32), Аль-Шабаб (29).

Чемпионат Саудовской Аравии. 17-й тур, 27 января

Дамак – Аль-Иттихад – 2:1

Голы: Нкуду, 17, 90+4 – Бензема, 45+4

Аль-Шабаб – Аль-Фейха – 2:1

Голы: Хамдалла, 34, 90+6 (пен) – Лопес, 57

Аль-Кадисия – Аль-Хиляль – 2:1

Голы: Обамеянг, 2, 90+3 – Маркос Леонардо, 50

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 17 14 1 2 53 - 17 43
2 Аль-Иттихад 17 14 1 2 40 - 14 43
3 Аль-Кадисия 17 12 1 4 26 - 12 37
4 Аль-Наср Эр-Рияд 17 10 5 2 35 - 16 35
5 Аль-Ахли Джидда 17 10 2 5 30 - 15 32
6 Аль-Шабаб Эр-Рияд 17 9 2 6 25 - 18 29
7 Аль-Халидж 17 8 2 7 24 - 23 26
8 Аль-Рияд 17 7 4 6 20 - 25 25
9 Аль-Таавун 17 6 5 6 18 - 16 23
10 Дамак 17 6 3 8 25 - 29 21
11 Аль-Холуд 17 5 4 8 21 - 29 19
12 Аль-Иттифак 17 5 4 8 19 - 27 19
13 Аль-Ахдуд 17 4 3 10 21 - 26 15
14 Аль-Фейха 17 3 6 8 14 - 27 15
15 Аль-Раед 17 4 2 11 20 - 30 14
16 Аль-Оруба 17 4 2 11 11 - 35 14
17 Аль-Вахда Мекка 17 3 4 10 22 - 41 13
18 Аль-Фатех 17 2 3 12 15 - 39 9
Полная таблица

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль Аль-Кадисия Пьер-Эмерик Обамеянг Карим Бензема Жорж-Кевин Н'Куду Дамак Аль-Иттихад Джидда Аль-Шабаб Аль-Фейха Маркос Леонардо Абдерразак Хамдалла
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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