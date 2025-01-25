В понедельник, 27 января, в чемпионате Саудовской Аравии состоится матч между командами «Аль-Кадисия» и «Аль-Хиляль». Поединок можно считать центральным в игровой программе 17-го тура.

Аль-Кадисия



В текущем чемпионате «Аль-Кадисия» идет на третьем месте. Команда набрала 34 очка в 16 матчах. «Аль-Кадисия» демонстрирует надежную игру в обороне. 11 пропущенных мячей – самый низкий показатель среди всех команд чемпионата. Впечатляет и количество «сухих» матчей – 56%. В то же время у «Аль-Кадисии» 24 забитых мяча (1,5 за матч). Но этого вполне хватает для стабильного набора очков. У клуба был провал в матче с «Аль-Таавуном» (домашнее поражение 0:3). Но «Аль-Кадисия» быстро преодолела кризис и выиграла два следующих поединка, не пропустив в них ни одного мяча.

Аль-Хиляль

«Аль-Хиляль» вместе с «Аль-Иттихадом» находится на вершине турнирной таблицы. У обеих команд по 43 очка, но у «Аль-Хиляля» намного лучше разница забитых и пропущенных мячей. У команды отличная атака – 52 забитых мяча (3,25 за игру). Оборона тоже действует надежно – всего 15 пропущенных мячей. После поражения от «Аль-Халиджа» 23 ноября, команда очков не теряла.

«Аль-Кадисия» – «Аль-Хиляль»: ключевая статистика и тренды

«Аль-Кадисия» два из четырех своих поражений потерпела в домашних играх. «Аль-Хиляль» же выиграл два предыдущих выездных матча. Из-за травмы в поединке наверняка не примет участие лучший бомбардир «Аль-Хиляля» Александар Митрович. Но и без серба состав команды выглядит солидно.

«Аль-Кадисия» (возможный состав): Кастельс, Ладжами, Фернандес, Альварес, Аль-Шамат, Альмена, Фернандес, Пуэртас, Киньонес, аль-Аммар, Обамеянг.

«Аль-Хиляль» (возможный состав): Буну, Кулибали, Лоди, Канселу, аль-Булеахи, Невеш, аль-Дассари, Канну, Малком, Маркос Леонардо, Аль-Кахтани.

Прогноз

«Аль-Хиляль» на ходу и не захочет терять лидерство. Вполне вероятен вариант с победой гостей (коэффициент 1,63).