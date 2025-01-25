Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Кадисия – Аль-Хиляль. Прогноз и анонс на матч
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Кадисия
27.01.2025 19:00 - : -
Аль-Хиляль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
25 января 2025, 22:54 | Обновлено 25 января 2025, 23:15
21
0

Аль-Кадисия – Аль-Хиляль. Прогноз и анонс на матч

Поединок состоится 27 января в 19:00 по Киеву

25 января 2025, 22:54 | Обновлено 25 января 2025, 23:15
21
0
Аль-Кадисия – Аль-Хиляль. Прогноз и анонс на матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркос Леонардо

В понедельник, 27 января, в чемпионате Саудовской Аравии состоится матч между командами «Аль-Кадисия» и «Аль-Хиляль». Поединок можно считать центральным в игровой программе 17-го тура.

Аль-Кадисия

В текущем чемпионате «Аль-Кадисия» идет на третьем месте. Команда набрала 34 очка в 16 матчах. «Аль-Кадисия» демонстрирует надежную игру в обороне. 11 пропущенных мячей – самый низкий показатель среди всех команд чемпионата. Впечатляет и количество «сухих» матчей – 56%. В то же время у «Аль-Кадисии» 24 забитых мяча (1,5 за матч). Но этого вполне хватает для стабильного набора очков. У клуба был провал в матче с «Аль-Таавуном» (домашнее поражение 0:3). Но «Аль-Кадисия» быстро преодолела кризис и выиграла два следующих поединка, не пропустив в них ни одного мяча.

Аль-Хиляль

«Аль-Хиляль» вместе с «Аль-Иттихадом» находится на вершине турнирной таблицы. У обеих команд по 43 очка, но у «Аль-Хиляля» намного лучше разница забитых и пропущенных мячей. У команды отличная атака – 52 забитых мяча (3,25 за игру). Оборона тоже действует надежно – всего 15 пропущенных мячей. После поражения от «Аль-Халиджа» 23 ноября, команда очков не теряла.

«Аль-Кадисия» – «Аль-Хиляль»: ключевая статистика и тренды

«Аль-Кадисия» два из четырех своих поражений потерпела в домашних играх. «Аль-Хиляль» же выиграл два предыдущих выездных матча. Из-за травмы в поединке наверняка не примет участие лучший бомбардир «Аль-Хиляля» Александар Митрович. Но и без серба состав команды выглядит солидно.

«Аль-Кадисия» (возможный состав): Кастельс, Ладжами, Фернандес, Альварес, Аль-Шамат, Альмена, Фернандес, Пуэртас, Киньонес, аль-Аммар, Обамеянг.

«Аль-Хиляль» (возможный состав): Буну, Кулибали, Лоди, Канселу, аль-Булеахи, Невеш, аль-Дассари, Канну, Малком, Маркос Леонардо, Аль-Кахтани.

Прогноз

«Аль-Хиляль» на ходу и не захочет терять лидерство. Вполне вероятен вариант с победой гостей (коэффициент 1,63).

Прогноз Sport.ua
Аль-Кадисия
27 января 2025 -
19:00
Аль-Хиляль
Победа Аль-Хиляля 1,63 Сделать ставку
По теме:
Алавес – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Вальядолид – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Ла Лиги
Манчестер Сити – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Аль-Кадисия Аль-Хиляль прогнозы на футбол Александар Митрович Маркос Леонардо
Сергій Турчак
Сергій Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Футбол | 25 января 2025, 09:02 0
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода

Родриго должен стать преемником Мохамеда Салаха в английском клубе

Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
Футбол | 25 января 2025, 17:21 21
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»

Президент «Ингульца» рассказал о проблемах со стадионом

Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
Теннис | 25.01.2025, 14:21
Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
«Он – не идиот». Легендарный экс-форвард рассказал о проблемах Довбика
Футбол | 25.01.2025, 22:49
«Он – не идиот». Легендарный экс-форвард рассказал о проблемах Довбика
«Он – не идиот». Легендарный экс-форвард рассказал о проблемах Довбика
28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
Футбол | 25.01.2025, 14:09
28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
24.01.2025, 08:19 9
Футбол
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
25.01.2025, 08:39
Футбол
Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
25.01.2025, 12:50 71
Теннис
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
24.01.2025, 00:33
Бокс
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он слишком долго держал мяч. Просил же его так не делать»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он слишком долго держал мяч. Просил же его так не делать»
24.01.2025, 18:57 1
Футбол
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
25.01.2025, 03:07 1
Футбол
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
24.01.2025, 07:25 9
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Турки Аль-Шейх анонсировал бой на стадионе Тоттенхэма
ОФИЦИАЛЬНО. Турки Аль-Шейх анонсировал бой на стадионе Тоттенхэма
24.01.2025, 19:10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем