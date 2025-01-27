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Украина. Премьер лига
27 января 2025, 21:39 | Обновлено 27 января 2025, 21:52
860
0

Источник: УАФ отказалась признать выборы в Херсоне. Там проиграл Головко

Главой Херсонской областной ассоциации футбола был избран Алексей Кручер

27 января 2025, 21:39 | Обновлено 27 января 2025, 21:52
860
0
Источник: УАФ отказалась признать выборы в Херсоне. Там проиграл Головко
ФК Диназ. Александр Головко

В Херсонской области 24 января избрали нового главу областной футбольной ассоциации. Большинство делегатов избирательной конференции отдали свои голоса за местного кандидата Алексея Кручера.

Однако Украинская ассоциация футбола отказывается признавать результаты этих выборов, поскольку потерпел поражение кандидат от УАФ, знаменитый экс-игрок сборной Украины Александр Головко.

Футбольный журналист Игорь Бурбас опубликовал письмо-поручение генеральному секретарю УАФ Игорю Грищенко, в котором прописана его задача – обеспечить победу Головко.

Выбор делегатов обусловлен тем, что Александр Головко, кандидат от УАФ, планировал руководить региональным футболом дистанционно из Киева. Этот факт вызвал протест от местных футбольных деятелей. В результате подавляющее большинство поддержало Кручера – представителя Херсона.

После поражения Головка на победителя начали давить, чтобы он признал выборы недействительными. Дополнительно со стороны УАФ было озвучено требование провести повторную избирательную конференцию, на этот раз с «правильным» результатом. Новая дата голосования пока не определена.

ФОТО. Письмо-поручение генсекретарю УАФ Игорю Грищенко (источник: Игорь Бурбас)

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Херсон Александр Головко выборы Игорь Бурбас Украинская ассоциация футбола Игорь Грищенко
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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