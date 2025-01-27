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Украина. Премьер лига
27 января 2025, 05:12 | Обновлено 27 января 2025, 06:12
443
0

В Херсоне избрали главу областного футбола. На пост претендовал Головко

Новым главой Херсонской областной ассоциации футбола стал Алексей Кручер

27 января 2025, 05:12 | Обновлено 27 января 2025, 06:12
443
0
В Херсоне избрали главу областного футбола. На пост претендовал Головко
Алексей Кручер

Новым главой Херсонской областной ассоциации футбола стал Алексей Кручер.

Об итогах выборов в Херсоне сообщил футбольный журналист Игорь Бурбас.

Среди кандидатов на должность был также известный экс-игрок киевского «Динамо» Александр Головко.

Головко заручился поддержкой Украинской ассоциации футбола, однако получил меньше голосов и уступил на выборах.

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Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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