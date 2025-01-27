В Херсоне избрали главу областного футбола. На пост претендовал Головко

Новым главой Херсонской областной ассоциации футбола стал Алексей Кручер.

Об итогах выборов в Херсоне сообщил футбольный журналист Игорь Бурбас.

Среди кандидатов на должность был также известный экс-игрок киевского «Динамо» Александр Головко.

Головко заручился поддержкой Украинской ассоциации футбола, однако получил меньше голосов и уступил на выборах.