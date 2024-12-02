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02 декабря 2024, 13:23 | Обновлено 02 декабря 2024, 14:20
208
1

Президент Кудровки стал главой Черниговской обласной ассоциации футбола

Генсекретарь УАФ Игорь Грищенко поздравил с избранием Романа Солодаренко

02 декабря 2024, 13:23 | Обновлено 02 декабря 2024, 14:20
208
1
Президент Кудровки стал главой Черниговской обласной ассоциации футбола
УАФ

28 ноября прошла очередная конференция Черниговской областной ассоциации футбола.

Во время нее прошли выборы главы ЧОАФ, которым стал Роман Солодаренко, президент клуба Кудровка.

В работе конференции принял участие генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Игорь Грищенко.

Игорь Грищенко от имени главы УАФ Андрея Шевченко поздравил Романа Солодаренко с избранием и подчеркнул важность развития футбола в регионе.

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Украинская ассоциация футбола Роман Солодаренко Кудровка Игорь Грищенко Чернигов
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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8number
Одне питання тільки: як вони стіл занесли в ту комнатушку?)
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