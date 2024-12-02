Президент Кудровки стал главой Черниговской обласной ассоциации футбола

28 ноября прошла очередная конференция Черниговской областной ассоциации футбола.

Во время нее прошли выборы главы ЧОАФ, которым стал Роман Солодаренко, президент клуба Кудровка.

В работе конференции принял участие генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Игорь Грищенко.

Игорь Грищенко от имени главы УАФ Андрея Шевченко поздравил Романа Солодаренко с избранием и подчеркнул важность развития футбола в регионе.