Другие новости02 декабря 2024, 13:23 | Обновлено 02 декабря 2024, 14:20
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Президент Кудровки стал главой Черниговской обласной ассоциации футбола
Генсекретарь УАФ Игорь Грищенко поздравил с избранием Романа Солодаренко
02 декабря 2024, 13:23 | Обновлено 02 декабря 2024, 14:20
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28 ноября прошла очередная конференция Черниговской областной ассоциации футбола.
Во время нее прошли выборы главы ЧОАФ, которым стал Роман Солодаренко, президент клуба Кудровка.
В работе конференции принял участие генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Игорь Грищенко.
Игорь Грищенко от имени главы УАФ Андрея Шевченко поздравил Романа Солодаренко с избранием и подчеркнул важность развития футбола в регионе.
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