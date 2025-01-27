Началась продажа билетов на матч Лиги наций между Бельгией и Украиной

Стартовала продажа билетов на матч плей-офф Лиги наций УЕФА Бельгия – Украина, который состоится в бельгийском городе Генк на стадионе Cegeka Arena 23 марта в 21:45 по киевскому времени (в 20:45 по местному времени).

Для приобретения билетов нужно перейти по ссылке для выбора и покупки билетов.

Украинские секторы – только A и АА (будут открыты поочередно), следует покупать билеты только на них. Один болельщик может купить до 15 билетов. Стоимость одного билета – 25 евро для взрослых и 21 евро для детей до 12 лет.

Следует выбрать места, перейти к регистрации, указать фамилию и имя, дату рождения и адрес проживания для каждого болельщика, оплатить заказ картой.

После покупки билета следует проверить электронную почту и загрузить на мобильный телефон для считывания кода непосредственно на территории стадиона.