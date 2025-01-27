Началась продажа билетов на матч Лиги наций между Бельгией и Украиной
Стоимость билета на игру в Генке составляет от 21 до 25 евро
Стартовала продажа билетов на матч плей-офф Лиги наций УЕФА Бельгия – Украина, который состоится в бельгийском городе Генк на стадионе Cegeka Arena 23 марта в 21:45 по киевскому времени (в 20:45 по местному времени).
Для приобретения билетов нужно перейти по ссылке для выбора и покупки билетов.
Украинские секторы – только A и АА (будут открыты поочередно), следует покупать билеты только на них. Один болельщик может купить до 15 билетов. Стоимость одного билета – 25 евро для взрослых и 21 евро для детей до 12 лет.
Следует выбрать места, перейти к регистрации, указать фамилию и имя, дату рождения и адрес проживания для каждого болельщика, оплатить заказ картой.
После покупки билета следует проверить электронную почту и загрузить на мобильный телефон для считывания кода непосредственно на территории стадиона.
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