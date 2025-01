Свентек стартовала на Australian Open 2025 с победы над 50-й ракеткой мира

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде полька в двух сетах переиграла 50-ю ракетку мира Катерину Синякову (Чехия, WTA 50) за 1 час и 23 минуты.

Australian Open 2025. 1/64 финала

Катерина Синякова (Чехия) – Ига Свентек (Польша) [2] – 3:6, 4:6

Это была первая встреча соперниц. Ига дважды отдала свою подачу.

Свентек провела 105-й матч на турнирах Grand Slam и одержала 87-ю победу. На Australian Open у Иги 21 виктория в 27 поединках.

Лучший результат Свентек на кортах Мельбурна – полуфинал в 2022 году. В прошлом сезоне Ига уступила Линде Носковой в 1/16 финала.

Во 2-м раунде АО-2025 Свентек сыграет против Ребекки Шрамковой (Словакия, WTA 49), которая на старте одолела Кэти Волынец (США, WTA 59).

