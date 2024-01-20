Битвы со Свитолиной не будет. Свёнтек проиграла Носковой в 3-м раунде AO

Первая ракетка мира Ига Свёнтек завершила борьбу на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В третьем раунде основы полька уступила чешке Линде Носковой (№50 WTA).

Australian Open. Третий круг

Линда Носкова (Чехия) – Ига Свёнтек (Польша) – 3:6, 6:3, 6:4

Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся.

В следующем раунде Носкова сыграет против Элины Свитолиной (№23 WTA) или Виктории Голубич (№85 WTA).

Свёнтек останется первой ракеткой мира после завершения турнира при любом исходе.