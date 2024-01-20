Australian Open20 января 2024, 12:36 | Обновлено 20 января 2024, 12:45
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11
Битвы со Свитолиной не будет. Свёнтек проиграла Носковой в 3-м раунде AO
19-летняя чешка одержала волевую победу над первой ракеткой мира
20 января 2024, 12:36 | Обновлено 20 января 2024, 12:45
3464
11
Первая ракетка мира Ига Свёнтек завершила борьбу на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
В третьем раунде основы полька уступила чешке Линде Носковой (№50 WTA).
Australian Open. Третий круг
Линда Носкова (Чехия) – Ига Свёнтек (Польша) – 3:6, 6:3, 6:4
Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся.
В следующем раунде Носкова сыграет против Элины Свитолиной (№23 WTA) или Виктории Голубич (№85 WTA).
Свёнтек останется первой ракеткой мира после завершения турнира при любом исходе.
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Комментарии 11
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Оце так шанс для Еліни! Звісно, Носкову недооцінювати не можна, але все одно, сітка значно спрощується.
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Not too bad))
Краще було би, звичайно, аби Світоліна Іґу гальманула: і престижно, й очки б свої Свьонтек захистила. Але тепер бульбозавра доведеться зупиняти спільними зусиллями: якщо Ізі, щоб захистити очки, потрібно було лише вийти в наступне коло, то Зомбілєнці треба вигравати турнір.
Подача в неї звісно ОК. От що це означає. Але якщо не полетить , будуть всі шанси )
Жаль, с полькой было бы проще
Здуріти можна, чистка сітки для Елі
Чомусь не здивований. Ізі і минулий матч дався важко. Нічого особливого в цій носовій нема. Еліна має її проходити
Хорош
По-перше, по рахунку зі статті здається, що виграла Свьонтек. По-друге, Носкова має величезний потенціал і в найближчому майбутньому стане топом жіночого тенісу. Полька завжди погано грала на харді з гравцями з сильною першою .
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