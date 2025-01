Без Зинченко. Известен стартовый состав Арсенала на матч с Брайтоном

4 января состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Арсеналом».

Игра пройдет на стадионе «Амекс» в Брайтоне.

Наставники команд определились со стартовыми составами на поединок. Украинский защитник гостей Александр Зинченко начнет этот матч на скамейке запасных.

Игра запланирована на 19:30 по киевскому времени.

⚫️ 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔴



🔙 Rice returns to the starting XI

©️ Jorginho skippers the side

🤝 Trossard faces his former team



Let's give it everything we've got, Gunners 👊