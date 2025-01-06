БРИГГС: «Кличко, как подержанный автомобиль. Я бы хотел сразиться с ним»

Бывший чемпион мира Шеннон Бриггс отреагировал на возможное возвращение Владимира Кличко в профессиональный бокс.

«В наше время нет ничего невозможного. Кличко очень жесткий боксер. Стать чемпионом мира в супертяжелом весе и бороться за свою страну на войне, это признак настоящего чемпиона, он очень сильный человек. Я бы хотел подраться с ним, невероятный парень.

Вернется ли он? Все возможно, он как подержанный автомобиль, вы можете взять и восстановить его, здесь то же самое. Возраст уже не играет такую важную роль», – считает Бриггс.

Последний бой Кличко провел в 2017 году, проиграв нокаутом Энтони Джошуа. Ранее Леннокс Льюис назвал выступление против Кличко лучшим в карьере Джошуа.