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06 января 2025, 18:50 | Обновлено 06 января 2025, 18:57
536
0

БРИГГС: «Кличко, как подержанный автомобиль. Я бы хотел сразиться с ним»

Бывший экс-чемпион мира оценил подобное решение

06 января 2025, 18:50 | Обновлено 06 января 2025, 18:57
536
0
БРИГГС: «Кличко, как подержанный автомобиль. Я бы хотел сразиться с ним»
Getty Images/Global Images Ukraine. Шеннон Бриггс

Бывший чемпион мира Шеннон Бриггс отреагировал на возможное возвращение Владимира Кличко в профессиональный бокс.

«В наше время нет ничего невозможного. Кличко очень жесткий боксер. Стать чемпионом мира в супертяжелом весе и бороться за свою страну на войне, это признак настоящего чемпиона, он очень сильный человек. Я бы хотел подраться с ним, невероятный парень.

Вернется ли он? Все возможно, он как подержанный автомобиль, вы можете взять и восстановить его, здесь то же самое. Возраст уже не играет такую важную роль», – считает Бриггс.

Последний бой Кличко провел в 2017 году, проиграв нокаутом Энтони Джошуа. Ранее Леннокс Льюис назвал выступление против Кличко лучшим в карьере Джошуа.

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Шеннон Бриггс Владимир Кличко
Дмитро Олійник Источник: Sky Sports
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