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Испания
06 января 2025, 19:01 | Обновлено 06 января 2025, 19:05
430
0

Когда-то блистал в Реале. Колумбийский ветеран не нужен Райо Вальекано

Хамес Родригес хочет расторгнуть контракт с испанским клубом

06 января 2025, 19:01 | Обновлено 06 января 2025, 19:05
430
0
Когда-то блистал в Реале. Колумбийский ветеран не нужен Райо Вальекано
Getty Images/Global Images Ukraine

33-летний колумбийский полузащитник «Райо Вальекано» Хамес Родригес решил расторгнуть контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.

По информации издания The Athletic, Родригес недоволен отсутствием игровой практики и финансовыми условиями в клубе. В свою очередь, в «Райо Вальекано» не видят его игроком основного состава.

Также сообщается, что у бывшего игрока «Реала» есть несколько предложений от других клубов.

Хамес подписал контракт с «Райо Вальекано» всего 4 месяца назад. За это время он сыграл 6 матчей.

Звезда сборной Колумбии когда-то очень успешно выступал за мадридский клуб. На его счету 85 матчей и 29 голов за «Реал».

В 2014 году Хамес Родригес стал лучшим бомбардиром чемпионата мира.

Ранее стало известно, что мадридский «Реал» может подписать легендарного защитника «Ливерпуля».

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Олександр Сільченко Источник: The Athletic
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