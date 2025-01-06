Когда-то блистал в Реале. Колумбийский ветеран не нужен Райо Вальекано
Хамес Родригес хочет расторгнуть контракт с испанским клубом
33-летний колумбийский полузащитник «Райо Вальекано» Хамес Родригес решил расторгнуть контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.
По информации издания The Athletic, Родригес недоволен отсутствием игровой практики и финансовыми условиями в клубе. В свою очередь, в «Райо Вальекано» не видят его игроком основного состава.
Также сообщается, что у бывшего игрока «Реала» есть несколько предложений от других клубов.
Хамес подписал контракт с «Райо Вальекано» всего 4 месяца назад. За это время он сыграл 6 матчей.
Звезда сборной Колумбии когда-то очень успешно выступал за мадридский клуб. На его счету 85 матчей и 29 голов за «Реал».
В 2014 году Хамес Родригес стал лучшим бомбардиром чемпионата мира.
Ранее стало известно, что мадридский «Реал» может подписать легендарного защитника «Ливерпуля».
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