Испания06 января 2025, 18:36 |
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Анчелотти не соврал. Известен стартовый состав Реала на матч Кубка Испании
Соперником «сливочных» будет клуб «Депортива» Минера
06 января 2025, 18:36 |
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В понедельник, 6 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Испании между командами «Депортива» Минера и «Реал» Мадрид.
Поединок состоится в испанском городе Мурсия на стадионе «Анхель Селдран».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 20:00 по киевскому времени.
Наставник «Реала» Карло Анчелотти выбрал стартовый состав на этот матч. Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин вернулся в стартовый состав «галактикос».
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