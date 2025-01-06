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  4. Анчелотти не соврал. Известен стартовый состав Реала на матч Кубка Испании
Испания
06 января 2025, 18:36 |
1706
0

Анчелотти не соврал. Известен стартовый состав Реала на матч Кубка Испании

Соперником «сливочных» будет клуб «Депортива» Минера

06 января 2025, 18:36 |
1706
0
Анчелотти не соврал. Известен стартовый состав Реала на матч Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В понедельник, 6 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Испании между командами «Депортива» Минера и «Реал» Мадрид.

Поединок состоится в испанском городе Мурсия на стадионе «Анхель Селдран».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 20:00 по киевскому времени.

Наставник «Реала» Карло Анчелотти выбрал стартовый состав на этот матч. Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин вернулся в стартовый состав «галактикос».

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Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Депортива Минера стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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