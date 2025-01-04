Англия04 января 2025, 15:53 |
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Сыграет ли Ярмолюк? Известны составы на матч Саутгемптон – Брентфорд
Игра начнется в 17:00
04 января 2025, 15:53 |
489
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4 января состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Брентфордом».
Игра пройдет на стадионе «Сент-Мэрис» в Саутгемптоне.
Наставники команд определились со стартовыми составами на поединок. Украинский полузащитник гостей Егор Ярмолюк начнет этот матч на скамейке запасных
Игра запланирована на 17:00 по киевскому времени.
🐝 Your Bees to face the Saints#SOUBRE | #BrentfordFC— Brentford FC (@BrentfordFC) January 4, 2025
Our first line-up of 2025 ✊ pic.twitter.com/dObQLF6SYh— Southampton FC (@SouthamptonFC) January 4, 2025
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