Сыграет ли Ярмолюк? Известны составы на матч Саутгемптон – Брентфорд

4 января состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Брентфордом».

Игра пройдет на стадионе «Сент-Мэрис» в Саутгемптоне.

Наставники команд определились со стартовыми составами на поединок. Украинский полузащитник гостей Егор Ярмолюк начнет этот матч на скамейке запасных

Игра запланирована на 17:00 по киевскому времени.

🐝 Your Bees to face the Saints#SOUBRE | #BrentfordFC