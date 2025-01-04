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  4. Сыграет ли Ярмолюк? Известны составы на матч Саутгемптон – Брентфорд
Англия
04 января 2025, 15:53 |
489
0

Сыграет ли Ярмолюк? Известны составы на матч Саутгемптон – Брентфорд

Игра начнется в 17:00

04 января 2025, 15:53 |
489
0
Сыграет ли Ярмолюк? Известны составы на матч Саутгемптон – Брентфорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

4 января состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Брентфордом».

Игра пройдет на стадионе «Сент-Мэрис» в Саутгемптоне.

Наставники команд определились со стартовыми составами на поединок. Украинский полузащитник гостей Егор Ярмолюк начнет этот матч на скамейке запасных

Игра запланирована на 17:00 по киевскому времени.

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Егор Ярмолюк Брентфорд Саутгемптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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