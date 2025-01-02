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Англия
02 января 2025, 04:10 | Обновлено 02 января 2025, 04:28
194
0

Челси досрочно вернуло голкипера из аренды

Габриэль Слонина должен был играть за «Барнсли» до конца сезона

02 января 2025, 04:10 | Обновлено 02 января 2025, 04:28
194
0
Челси досрочно вернуло голкипера из аренды
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» официально объявил о досрочном возвращении голкипера Габриэля Слонины из «Барнсли», где он находился на правах аренды. Соглашение, которое изначально было рассчитано до конца текущего сезона, было пересмотрено, и клуб решил изменить свои планы.

19-летний Слонина провел в первой половине сезона 11 матчей за «Барнсли» в Третьей лиге Англии. Несмотря на то, что уровень этих соревнований значительно уступает требованиям Премьер-лиги, молодой голкипер получил ценный игровой опыт, который пригодится для дальнейшего развития его карьеры.

Возвращение в Лондон является для Слонины одновременно вызовом и шансом. Он получит возможность работать с опытными вратарями и тренерами «Челси», что будет способствовать улучшению его профессиональных навыков.

Однако пока точная причина такого решения клуба остается неизвестной. В СМИ предполагают, что оно может быть связано с травмой, которую Слонина получил во время пребывания в «Барнсли».

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Олександр Сільченко Источник: ФК Челси
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