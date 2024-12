Милан определился с новым тренером. Португалец сменит португальца

50-летний португальский специалист Сержиу Консейсау согласился возглавить итальянский «Милан» после отставки Паулу Фонсеки.

Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, отмечая, что в течение понедельника Сержиу подпишет контракт с клубом.

Последним местом работы Консейсау был португальский «Порту», где он работал семь сезонов. За это время тренер трижды выигрывал чемпионат Португалии и четыре раза завоевывал Кубок страны.

Также Консейсау имеет опыт работы с такими командами, как «Ольяненсе», «Академика», «Брага», «Витория Гимарайнш» и «Нант».

Ранее Паулу Фонсека объявил о своем решении покинуть «Милан» из-за неудовлетворительных результатов команды под его руководством.

