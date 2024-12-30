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Италия
30 декабря 2024, 02:21 | Обновлено 30 декабря 2024, 02:30
96
0

Милан определился с новым тренером. Португалец сменит португальца

Сержиу Консейсау уже принял предложение клуба

30 декабря 2024, 02:21 | Обновлено 30 декабря 2024, 02:30
96
0
Милан определился с новым тренером. Португалец сменит португальца
Getty Images/Global Images Ukraine

50-летний португальский специалист Сержиу Консейсау согласился возглавить итальянский «Милан» после отставки Паулу Фонсеки.

Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, отмечая, что в течение понедельника Сержиу подпишет контракт с клубом.

Последним местом работы Консейсау был португальский «Порту», где он работал семь сезонов. За это время тренер трижды выигрывал чемпионат Португалии и четыре раза завоевывал Кубок страны.

Также Консейсау имеет опыт работы с такими командами, как «Ольяненсе», «Академика», «Брага», «Витория Гимарайнш» и «Нант».

Ранее Паулу Фонсека объявил о своем решении покинуть «Милан» из-за неудовлетворительных результатов команды под его руководством.

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Сержиу Консейсау чемпионат Италии по футболу Серия A назначение тренера Милан Паулу Фонсека отставка Фабрицио Романо
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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