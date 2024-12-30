Главный тренер Милана сообщил, что уходит в отставку
Паулу Фонсека об этом заявил на пресс-конференции
51-летний португалец Паулу Фонсека сообщил после матча с «Ромой» (1:1), что уходит в отставку с поста главного тренера «Милана».
«Да, я покидаю «Милан». Это жизнь, она бывает такой. Моя совесть чиста, ведь я сделал все, что мог», - цитирует Фонсеку Via Sky.
Бывший наставник донецкого «Шахтера» возглавил «Милан» в начале сезона. Однако результаты команды не впечатляют, и клуб рискует остаться без еврокубков.
После 17 туров «Милан» занимает 8-е место в турнирной таблице. Под руководством Фонсеки команда одержала 7 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.
Также стало известно, что в матче «Милан» - «Рома» украинский форвард Артем Довбик отметился голевой передачей.
❌🇵🇹 Fonseca confirms he’s been sacked:— Italian Football TV (@IFTVofficial) December 29, 2024
“Yes, I’ve left Milan. This is life, it goes like this. I have a good conscience, I did all I could do.” (Via Sky) pic.twitter.com/LxVokQvjRz
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