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17 декабря 2024, 14:22 | Обновлено 17 декабря 2024, 14:26
344
0

Забивал Шахтеру в Лиге чемпионов. Определен лучший футболист Африки

Адемола Лукман получил награду на церемонии в Марракеше (Марокко)

17 декабря 2024, 14:22 | Обновлено 17 декабря 2024, 14:26
344
0
Забивал Шахтеру в Лиге чемпионов. Определен лучший футболист Африки
Getty Images/Global Images Ukraine. Адемола Лукман

Нигерийский форвард Адемола Лукман (Аталанта) был назван лучшим игроком года в Африке среди мужчин. Церемония состоялась в понедельник, 16 декабря, в Марракеше (Марокко).

Конкурентами игрока были: ивуариец Симон Адингра (Брайтон), гвинеец Серу Гирасси (Боруссия Д), марокканец Ашраф Хакими (ПСЖ) и южноафриканец Ронуэн Уильямс (Мамелоди Сандаунз).

Лукман за этот год в составе Аталанты провел 41 матч, в которых забил 21 гол и отдал 12 ассистов.

В 2023 году лучшим африканским футболистом был признан нигериец Виктор Осимхен из «Наполи».

«Это нечто невероятное. Молодым игрокам в Африке я говорю – никогда не сдавайтесь. Превратите боль в силу», – сказал Лукман после получения награды.

Лукман пересекался с донецким «Шахтером» в Лиге чемпионов, когда «Аталанта» разгромила украинский клуб со счетом 3:0. Тогда Адемола забил один гол в ворота «горняков».

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лучший игрок Адемола Лукман Аталанта Симон Адингра Брайтон Серу Гирасси Боруссия Дортмунд Ашраф Хакими ПСЖ Мамелоди Сандаунз
Микола Титюк Источник
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