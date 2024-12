Забивал Шахтеру в Лиге чемпионов. Определен лучший футболист Африки

Нигерийский форвард Адемола Лукман (Аталанта) был назван лучшим игроком года в Африке среди мужчин. Церемония состоялась в понедельник, 16 декабря, в Марракеше (Марокко).

Конкурентами игрока были: ивуариец Симон Адингра (Брайтон), гвинеец Серу Гирасси (Боруссия Д), марокканец Ашраф Хакими (ПСЖ) и южноафриканец Ронуэн Уильямс (Мамелоди Сандаунз).

Лукман за этот год в составе Аталанты провел 41 матч, в которых забил 21 гол и отдал 12 ассистов.

В 2023 году лучшим африканским футболистом был признан нигериец Виктор Осимхен из «Наполи».

«Это нечто невероятное. Молодым игрокам в Африке я говорю – никогда не сдавайтесь. Превратите боль в силу», – сказал Лукман после получения награды.

Лукман пересекался с донецким «Шахтером» в Лиге чемпионов, когда «Аталанта» разгромила украинский клуб со счетом 3:0. Тогда Адемола забил один гол в ворота «горняков».

When the stars align, they spell 𝐀𝐝𝐞𝐦𝐨𝐥𝐚 𝐋𝐨𝐨𝐤𝐦𝐚𝐧. 🌟



Ladies and gentlemen, your Men’s Player of the Year! 🏆#CAFAwards2024 pic.twitter.com/xtHxJozThj