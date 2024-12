Заставил Сака молчать. Реакция фанов Эвертона на игру Миколенко с Арсеналом

В субботу, 14 декабря, состоялся матч 16-го тура английской Премьер-лиги между командами «Арсенал» и «Эвертон». Игра завершилась ничьей со счетом 0:0.

С первых минут на поле играл украинский защитник Виталий Миколенко, который вышел в стартовом составе «Эвертона». Александр Зинченко из-за травмы пропустил встречу.

Одной из главных задач для Миколенко была борьба с атакующим лидером «Арсенала» Букойо Сака, и стоит отметить, что он прекрасно справился с этим вызовом. Хотя в целом «Арсенал» доминировал на поле.

Фанаты «Эвертона» отметили отличную игру украинца в социальных сетях:

Dave: «Миколенко останавливает его каждый раз, когда они играют друг против друга».

Mykolenko stops him every time they play against each other — Dave (@Dave86416422) December 14, 2024

Fpl georgios: «Еще одна неделя, которую Миколенко провел для вас отлично».

Another week Mykolenko did great for you 💯👏 — fpl georgios (@FplGeorgios) December 14, 2024

Bren006: «Миколенко ему пришлось сразиться против Сака и я думаю он справился с ним хорошо. Молодец парень».

Mykolenko he had saka to contend with and I think he handled him well. Good lad — Bren006 (@bren006) December 14, 2024

Matthew McMullan: «Виталий Сергеевич Миколенко опустошает карманы перед тем, как переодеться».

Vitaliy Serhiyovych Mykolenko emptying his pockets before getting changed pic.twitter.com/HpmYJ7FbKx — Matthew McMullan (@MrMcMullan_) December 14, 2024

Conagh: «Сака полностью выбыл из игры из-за Миколенко».

Saka absolutely locked out of the game by Mykolenko🤣🤣 — Conagh🧣 (@Aldo1878) December 14, 2024

TheIndomitableManchester: «А вот этот парень по имени Виталий Миколенко. У главного бриллианта Сака вчера был долгий день..».

And there's This Kid Called Vitalii Mykolenko Top Gem Saka Had a Long Day Yesterday..👏👏 pic.twitter.com/sKP2HJYMzn — TheIndomitableManchester (@CollinsMorgreen) December 15, 2024

Jim M: «Ха-ха-ха. Обожаю. Эвертон не пропустил. Сака сегодня ночью увидит Миколенко во сне».

Hahahaha. Love it. Everton clean sheet.. Saka will see Mykolenko in his sleep tonight — Jim M (@Leaffan27) December 14, 2024

Chels: «Миколенко прочитал книгу Кукурельи о том, как защищаться от Сака».

Mykolenko read Cucurella's book on how to defend against Saka — Chels (@CFCkaybee) December 14, 2024

Mark lloyd-kelly: «Миколенко заставил Сака молчать и провел несколько хороших подкатов в конце».

Mykolenko kept saka quiet and put in some decent tackles late on 👊🏻 — mark lloyd-kelly (@kevy1878) December 14, 2024

Видеообзор матча: