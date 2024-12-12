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  4. Рома – Брага. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига Европы
12 декабря 2024, 19:55 |
197
0

Рома – Брага. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты 6-го тура Лиги Европы

12 декабря 2024, 19:55 |
197
0
Рома – Брага. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 12 декабря, проходит матч 6-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между командами «Рома» и «Брага».

Матч проходит на стадионе «Стадио Олимпико», который находится в Риме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Нападающий «Ромы» Артем Довбик начал этот матч на скамейке запасных.

Лига Европы. 6-й тур. 12 декабря.

Рома – Брага – 0:0 (обновляется)

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Рома Рим Брага Лига Европы Артем Довбик видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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