Лига Европы12 декабря 2024, 19:55 |
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Рома – Брага. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты 6-го тура Лиги Европы
12 декабря 2024, 19:55 |
197
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В четверг, 12 декабря, проходит матч 6-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между командами «Рома» и «Брага».
Матч проходит на стадионе «Стадио Олимпико», который находится в Риме.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Нападающий «Ромы» Артем Довбик начал этот матч на скамейке запасных.
Лига Европы. 6-й тур. 12 декабря.
Рома – Брага – 0:0 (обновляется)
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