Рома – Брага. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В четверг, 12 декабря, проходит матч 6-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между командами «Рома» и «Брага».

Матч проходит на стадионе «Стадио Олимпико», который находится в Риме.

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Нападающий «Ромы» Артем Довбик начал этот матч на скамейке запасных.

Лига Европы. 6-й тур. 12 декабря.

Рома – Брага – 0:0 (обновляется)