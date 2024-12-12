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Англия
12 декабря 2024, 22:28 | Обновлено 12 декабря 2024, 23:16
483
0

«Он никогда раньше не проходил через это». Джейми Каррагер – о Гвардиоле

Экс-защитник «Ливерпуля» высказался о наставнике «Манчестер Сити»

12 декабря 2024, 22:28 | Обновлено 12 декабря 2024, 23:16
483
0
«Он никогда раньше не проходил через это». Джейми Каррагер – о Гвардиоле
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Именитый экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Жузепе Гвардиоле после поражения от «Ювентуса»:

«Тяжело поверить в то, что видите, это масштабный кризис. Потенциально лучший и самый успешный наставник всех времен не знает, что ему делать прямо сейчас. Он пробовал разные вещи и разные тактики, но такой замечательный коуч, как он, действительно очень борется, но ему сейчас трудно.

Он никогда раньше не проходил через это, у него нет опыта в такой ситуации, поэтому ему не на что опираться. Вероятно, многие тренеры во всем мире смотрят на Пепа с кривой улыбкой, думая: «Наконец-то Пеп Гвардиола переживает что-то, что мы все прошли».

В последних 10-ти матчах «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы потерпел поражение 7 раз, дважды сыграл вничью и победил всего один раз.

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Іван Распутін Источник: GiveMeSport
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