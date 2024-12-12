Более чем 70 миллионов евро. Манчестер Сити нацелился на звезду Барселоны

Английский клуб «Манчестер Сити» хочет подписать звездного центрбека «Барселоны» Рональда Араухо.

Как сообщает El Nacional, «горожане» надеются, что центрбек поможет клубу улучшить результаты. «Манчестер Сити» попытается подписать Араухо зимой. По информации источника, руководство «Барселоны» не отпустит своего центрбека меньше, чем за 70 миллионов евро.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего Араухо в 70 миллионов евро. Контракт игрока с испанским клубом рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Араухо еще не сыграл за «Барселону» ни в одной игре из-за травмы, от которой недавно восстановился.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов продать своего ключевого центрбека.