Реал Сосьедад – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги Европы 2024/25
12 декабря проходит матч 6-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Реал Сосьедад и Динамо Киев.
Коллективы играют на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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После пяти сыгранных туров Реал Сосьедад набрал 7 очков. У киевлян 0 пунктов и последняя, 36-я позиция.
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Лига Европы 2024/25. 6-й тур, 12 декабря
Реал Сосьедад (Испания) – Динамо Киев (Украина) – 3:0 (матч продолжается)
Голы: Оярсабаль, 19, 33, Бекер, 24
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Оярсабаль, 19 мин.
ГОЛ! 2:0 Бекер, 24 мин.
ГОЛ! 3:0 Оярсабаль, 33 мин.
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