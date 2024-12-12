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Лига Европы
12 декабря 2024, 22:54 | Обновлено 12 декабря 2024, 23:12
2402
0

Реал Сосьедад – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги Европы 2024/25

12 декабря 2024, 22:54 | Обновлено 12 декабря 2024, 23:12
2402
0
Реал Сосьедад – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

12 декабря проходит матч 6-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Реал Сосьедад и Динамо Киев.

Коллективы играют на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После пяти сыгранных туров Реал Сосьедад набрал 7 очков. У киевлян 0 пунктов и последняя, 36-я позиция.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига Европы 2024/25. 6-й тур, 12 декабря

Реал Сосьедад (Испания) – Динамо Киев (Украина) – 3:0 (матч продолжается)

Голы: Оярсабаль, 19, 33, Бекер, 24

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Оярсабаль, 19 мин.

ГОЛ! 2:0 Бекер, 24 мин.

ГОЛ! 3:0 Оярсабаль, 33 мин.

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Реал Сосьедад Динамо Киев Реал Сосьедад - Динамо Лига Европы видео голов и обзор пенальти Микель Оярсабаль Георгий Бущан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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