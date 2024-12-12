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Лига Европы
12 декабря 2024, 22:40 | Обновлено 12 декабря 2024, 23:13
820
0

ВИДЕО. Ожидаемый разгром. Реал Сосьедад уже забил Динамо третий гол

Микель Оярсабаль оформил дубль на 33-й минуте, киевляне горят 0:3 в 6-м туре ЛЕ

12 декабря 2024, 22:40 | Обновлено 12 декабря 2024, 23:13
820
0
ВИДЕО. Ожидаемый разгром. Реал Сосьедад уже забил Динамо третий гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Оярсабаль

12 декабря проходит матч 6-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Реал Сосьедад и Динамо Киев.

Коллективы играют на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 33-й минуте Микель Оярсабаль сделал счет 3:0 после ассиста Хона Оласагасти.

Для капитана испанского клуба это второй мяч в этом матче, он оформил дубль.

❗️ ВИДЕО. Ожидаемый разгром. Реал Сосьедад уже забил Динамо третий гол

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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