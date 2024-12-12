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Лига Европы
12 декабря 2024, 22:29 | Обновлено 12 декабря 2024, 23:14
1354
2

ВИДЕО. Как Реал Сосьедад за 5 минут дважды забил в ворота Динамо Киев

За испанский коллектив в матче 6-го тура ЛЕ уже отличились Оярсабаль и Бекер

12 декабря 2024, 22:29 | Обновлено 12 декабря 2024, 23:14
1354
2
ВИДЕО. Как Реал Сосьедад за 5 минут дважды забил в ворота Динамо Киев
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Оярсабаль

12 декабря проходит матч 6-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Реал Сосьедад и Динамо Киев.

Коллективы играют на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 18-й минуте рефери назначил пенальти в ворота киевлян после того, как Денис Попов сфолил в штрафной площади.

К мячу подошел Микель Оярсабаль, который не сумел переиграть Георгия Бущана. Однако на добивании Оярсабаль сыграл удачно, 1:0.

А уже на 24-й Шералдо Бекер сделал счет 2:0. Ассист на счету Такефуса Кубо.

❗️ ВИДЕО. Как Реал Сосьедад за 5 минут дважды забил в ворота Динамо Киев

ГОЛ! 1:0 Оярсабаль, 19 мин.

ГОЛ! 2:0 Бекер, 24 мин.

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Георгий Бущан пенальти Денис Попов Микель Оярсабаль Динамо Киев Реал Сосьедад видео голов и обзор Лига Европы Реал Сосьедад - Динамо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Ap Kats
вони програють всі єдиноборства, всі позиції, віддають весь простір, нічого не можуть створити (зовсім), більше двох пасів нема., немає жодного уявлення про техніку та тактику..... ррррррррррр.....
як це можна дивитись!!?
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+1
u6464u
питання, як ця команда займає перше місце в УПЛ , таке може бути тільки в Україні.)))))
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0
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