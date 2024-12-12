ВИДЕО. Как Реал Сосьедад за 5 минут дважды забил в ворота Динамо Киев
За испанский коллектив в матче 6-го тура ЛЕ уже отличились Оярсабаль и Бекер
12 декабря проходит матч 6-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Реал Сосьедад и Динамо Киев.
Коллективы играют на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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На 18-й минуте рефери назначил пенальти в ворота киевлян после того, как Денис Попов сфолил в штрафной площади.
К мячу подошел Микель Оярсабаль, который не сумел переиграть Георгия Бущана. Однако на добивании Оярсабаль сыграл удачно, 1:0.
А уже на 24-й Шералдо Бекер сделал счет 2:0. Ассист на счету Такефуса Кубо.
❗️ ВИДЕО. Как Реал Сосьедад за 5 минут дважды забил в ворота Динамо Киев
ГОЛ! 1:0 Оярсабаль, 19 мин.
ГОЛ! 2:0 Бекер, 24 мин.
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Коула заинтересовал вариант с «Реалом»
як це можна дивитись!!?