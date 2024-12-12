12 декабря проходит матч 6-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Реал Сосьедад и Динамо Киев.

Коллективы играют на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 18-й минуте рефери назначил пенальти в ворота киевлян после того, как Денис Попов сфолил в штрафной площади.

К мячу подошел Микель Оярсабаль, который не сумел переиграть Георгия Бущана. Однако на добивании Оярсабаль сыграл удачно, 1:0.

А уже на 24-й Шералдо Бекер сделал счет 2:0. Ассист на счету Такефуса Кубо.

❗️ ВИДЕО. Как Реал Сосьедад за 5 минут дважды забил в ворота Динамо Киев

ГОЛ! 1:0 Оярсабаль, 19 мин.

ГОЛ! 2:0 Бекер, 24 мин.