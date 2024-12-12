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Динамо Минск
12.12.2024 19:45 – FT 2 : 0
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12 декабря 2024, 22:37 | Обновлено 12 декабря 2024, 23:07
78
0

Первый блок Лиги конференций. 7 голов от Фиорентины, неудача Таловерова

Вечером 12 декабря проходят поединки 5-го тура Лиги конференций

12 декабря 2024, 22:37 | Обновлено 12 декабря 2024, 23:07
78
0
Первый блок Лиги конференций. 7 голов от Фиорентины, неудача Таловерова
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Вечером 12 декабря проходят поединки 5-го тура Лиги конференций.

Завершились 8 игр первого вечернего блока.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Итальянская Фиорентина отгрузила 7 мячей в ворота австрийского ЛАСК (7:0).

Неудачно сыграл украинский защитник гостей Максим Таловеров и даже стал соавтором одного из голов, когда отдал пас на ногу сопернику.

Испанский Бетис одержал непростую победу на выезде над клубом Петрокуб из Молдовы (1:0).

Лига конференций. 5-й тур, 12 декабря

15:00. Викингур (Исландия) – Юргорден (Швеция) – 1:2

Голы: Сигурпальссон, 72 – Косуги, 62, Викхэйм, 65

17:30. Астана (Казахстан) – Челси (Англия) – 1:3

Голы: Томасов, 45 – Гию, 14, 18, Вейга, 39

19:45. Башакшехир (Турция) – Хайденхайм (Германия) – 3:1

Голы: Тюрюч, 6, Креспу, 18, Пентек, 68 – Гонзак, 61

19:45. ХИК (Финляндия) – Мольде (Норвегия) – 2:2

Голы: Эрвин, 32, Мерилуото, 90+2 – Ихлер, 14, 27

19:45. динамо минск (беларусь) – Ларн (северная ирландия) – 2:0

Голы: Гаврилович, 67 (пен), Жердев, 73

19:45. Копенгаген (Дания) – Хартс (Шотландия) – 2:0

Голы: Чиаха, 48, Дикс, 78 (пен)

19:45. Легия Варшава (Польша) – Лугано (Швейцария) – 1:2

Голы: Морисита, 11 – Боттани, 40, Хайдари, 74

19:45. Ноа (Армения) – АПОЭЛ (Кипр) – 1:3

Голы: Матеус Айас, 45+4 – Шебак, 23, Костадинов, 89, Сандан Абанга, 90+3

19:45. Олимпия (Словения) – Серкль Брюгге (Бельгия) – 1:4

Голы: Бланко, 5 – Олаигбе, 2, 81, Фелипе Аугусто, 24, Денкей, 72

19:45. Петрокуб (Молдова) – Бетис (Испания) – 0:1

Гол: Бакамбу, 54

19:45. Фиорентина (Италия) – ЛАСК (Австрия) – 7:0

Голы: Соттиль, 10, 58, Иконе, 22, Ричардсон, 39, Мандрагора, 69, Стойкович, 82 (автогол), Гудмундссон, 85 (пен)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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