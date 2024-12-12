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Лига конференций
Динамо Минск
12.12.2024 19:45 – FT 2 : 0
Ларн
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
12 декабря 2024, 20:23 | Обновлено 12 декабря 2024, 20:32
104
0

Лига конференций. Все матчи игрового дня 12 декабря. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 12 декабря видеотрансляции матчей 5-го тура Лиги конференций

12 декабря 2024, 20:23 | Обновлено 12 декабря 2024, 20:32
104
0
Лига конференций. Все матчи игрового дня 12 декабря. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

Вечером 12 декабря проходят поединки 5-го тура Лиги конференций.

Смотрите видеотрансляцию всех матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига конференций. 5-й тур, 12 декабря

  • 15:00. Викингур – Юргорден – 1:2
  • 17:30. Астана – Челси – 1:3
  • 19:45. Башакшехир – Хайденхайм
  • 19:45. ХИК – Мольде
  • 19:45. динамо минск – Ларн
  • 19:45. Копенгаген – Хартс
  • 19:45. Легия – Лугано
  • 19:45. Ноа – АПОЭЛ
  • 19:45. Олимпия – Серкль Брюгге
  • 19:45. Петрокуб – Бетис
  • 19:45. Фиорентина – ЛАСК
  • 22:00. Гент – ТСЦ Бачка-Топола
  • 22:00. Млада Болеслав – Ягеллония
  • 22:00. Нью-Сейнтс – Панатинаикос
  • 22:00. Омония – Рапид Вена
  • 22:00. Пафос – Целе
  • 22:00. Санкт-Галлен – Витория Гимараеш
  • 22:00. Шемрок Роверс – Борац Баня-Лука

Видеотрансляцию производит видеосервис MEGOGO.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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