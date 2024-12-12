12.12.2024 19:45 – FT 2 : 0
Лига конференций12 декабря 2024, 20:23 | Обновлено 12 декабря 2024, 20:32
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Лига конференций. Все матчи игрового дня 12 декабря. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 12 декабря видеотрансляции матчей 5-го тура Лиги конференций
12 декабря 2024, 20:23 | Обновлено 12 декабря 2024, 20:32
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Вечером 12 декабря проходят поединки 5-го тура Лиги конференций.
Смотрите видеотрансляцию всех матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига конференций. 5-й тур, 12 декабря
- 15:00. Викингур – Юргорден – 1:2
- 17:30. Астана – Челси – 1:3
- 19:45. Башакшехир – Хайденхайм
- 19:45. ХИК – Мольде
- 19:45. динамо минск – Ларн
- 19:45. Копенгаген – Хартс
- 19:45. Легия – Лугано
- 19:45. Ноа – АПОЭЛ
- 19:45. Олимпия – Серкль Брюгге
- 19:45. Петрокуб – Бетис
- 19:45. Фиорентина – ЛАСК
- 22:00. Гент – ТСЦ Бачка-Топола
- 22:00. Млада Болеслав – Ягеллония
- 22:00. Нью-Сейнтс – Панатинаикос
- 22:00. Омония – Рапид Вена
- 22:00. Пафос – Целе
- 22:00. Санкт-Галлен – Витория Гимараеш
- 22:00. Шемрок Роверс – Борац Баня-Лука
Видеотрансляцию производит видеосервис MEGOGO.
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