Зинченко услышал плохие новости от Арсенала. В Лондоне приняли решение
Украинский футболист может покинуть команду зимой
27-летний фулбек «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть клуб.
По информации Football Transfers, руководство «Арсенала» хочет устроить кадровую чистку зимой. Клуб должны покинуть пять игроков – в этот список попал и Зинченко. Отмечается, что «канониры» пытались продать Александра еще прошлым летом, но трансфер украинца так и не удалось провести.
В этом сезоне Зинченко преследуют травмы. Он сыграл лишь в девяти матчах за «Арсенал».
Ранее Зинченко в своей автобиографии высказался о языковом вопросе в Украине.
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