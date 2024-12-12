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Англия
12 декабря 2024, 22:12 | Обновлено 12 декабря 2024, 23:16
3919
0

Зинченко услышал плохие новости от Арсенала. В Лондоне приняли решение

Украинский футболист может покинуть команду зимой

12 декабря 2024, 22:12 | Обновлено 12 декабря 2024, 23:16
3919
0
Зинченко услышал плохие новости от Арсенала. В Лондоне приняли решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

27-летний фулбек «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть клуб.

По информации Football Transfers, руководство «Арсенала» хочет устроить кадровую чистку зимой. Клуб должны покинуть пять игроков – в этот список попал и Зинченко. Отмечается, что «канониры» пытались продать Александра еще прошлым летом, но трансфер украинца так и не удалось провести.

В этом сезоне Зинченко преследуют травмы. Он сыграл лишь в девяти матчах за «Арсенал».

Ранее Зинченко в своей автобиографии высказался о языковом вопросе в Украине.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ трансферы
Дмитро Олійник Источник: FootballTransfers
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