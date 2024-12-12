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Лига конференций
Фиорентина
12.12.2024 19:45 – FT 7 : 0
ЛАСК
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Лига конференций
12 декабря 2024, 22:42 | Обновлено 12 декабря 2024, 23:13
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Фиорентина – ЛАСК – 7:0. Два ассиста Таловерова. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги конференций 2024/25

12 декабря 2024, 22:42 | Обновлено 12 декабря 2024, 23:13
730
0
Фиорентина – ЛАСК – 7:0. Два ассиста Таловерова. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

12 декабря состоялся матч 5-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами Фиорентина и ЛАСК.

Поединок прошел на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Игра завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев.

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Украинский центрбек австрийского коллектива Максим Таловеров вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок, оформив два «ассиста» на соперников.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига Европы 2024/25. 5-й тур, 12 декабря

Фиорентина (Италия) – ЛАСК (Австрия) – 7:0

Голы: Соттиль, 10, 58, Иконе, 22, Ричардсон, 39, Мандрагора, 69, Стойкович, 82 (автогол), Гудмундссон, 85 (пенальті)

Видеообзор матча:

События матча

85’
ГОЛ ! С пенальти забил Альберт Гудмундссон (Фиорентина).
82’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Филип Стойкович (ЛАСК).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Роландо Мандрагора (Фиорентина).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Рикардо Соттиль (Фиорентина).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Амир Ричардсон (Фиорентина).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Нанитамо Иконе (Фиорентина).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Рикардо Соттиль (Фиорентина).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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