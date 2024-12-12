Фиорентина – ЛАСК – 7:0. Два ассиста Таловерова. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги конференций 2024/25
12 декабря состоялся матч 5-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами Фиорентина и ЛАСК.
Поединок прошел на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Игра завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев.
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Украинский центрбек австрийского коллектива Максим Таловеров вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок, оформив два «ассиста» на соперников.
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Лига Европы 2024/25. 5-й тур, 12 декабря
Фиорентина (Италия) – ЛАСК (Австрия) – 7:0
Голы: Соттиль, 10, 58, Иконе, 22, Ричардсон, 39, Мандрагора, 69, Стойкович, 82 (автогол), Гудмундссон, 85 (пенальті)
Видеообзор матча:
События матча
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