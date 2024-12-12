12 декабря состоялся матч 5-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами Фиорентина и ЛАСК.

Поединок прошел на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Игра завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев.

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Украинский центрбек австрийского коллектива Максим Таловеров вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок, оформив два «ассиста» на соперников.

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Лига Европы 2024/25. 5-й тур, 12 декабря

Фиорентина (Италия) – ЛАСК (Австрия) – 7:0

Голы: Соттиль, 10, 58, Иконе, 22, Ричардсон, 39, Мандрагора, 69, Стойкович, 82 (автогол), Гудмундссон, 85 (пенальті)

Видеообзор матча: