Уволят ли тренера? Руководство клуба АПЛ приняло важное решение
«Вулверхэмптон» проиграл три матча подряд и находится в зоне вылета
Клуб Английской премьер-лиги «Вулверхэмптон» проваливает текущий сезон и никак не может выбраться из-зоны вылета.
Болельщики требуют изменений и считают, что лучшим решением будет увольнение главного тренера Гари О'Нила. Накануне стало известно, что руководство клуба не собирается делать резких шагов и полностью доверяет нынешнему наставнику.
Местные журналисты сообщают, что тренер имеет поддержку на всех уровнях команды и сможет изменить ситуацию в ближайших матчах.
В этом сезоне «Вулверхэмптон» одержал две победы, трижды играл вничью и еще в десяти матчах потерпел поражения. Разница мячей – 23:38. Следующий поединок подопечные Гари О'Нила проведут 14 декабря против «Ипсвича».
Gary O’Neil is likely to still be in charge of Wolves this weekend.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 11, 2024
This is why:
■ Potter decided not to progress with conversations
■ Wolves still convinced by O’Neil’s talents
■ Other options and caretakers difficulty
📝 @SteveMadeley78 and @MarkCarey93
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