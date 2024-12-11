Уволят ли тренера? Руководство клуба АПЛ приняло важное решение

Клуб Английской премьер-лиги «Вулверхэмптон» проваливает текущий сезон и никак не может выбраться из-зоны вылета.

Болельщики требуют изменений и считают, что лучшим решением будет увольнение главного тренера Гари О'Нила. Накануне стало известно, что руководство клуба не собирается делать резких шагов и полностью доверяет нынешнему наставнику.

Местные журналисты сообщают, что тренер имеет поддержку на всех уровнях команды и сможет изменить ситуацию в ближайших матчах.

В этом сезоне «Вулверхэмптон» одержал две победы, трижды играл вничью и еще в десяти матчах потерпел поражения. Разница мячей – 23:38. Следующий поединок подопечные Гари О'Нила проведут 14 декабря против «Ипсвича».