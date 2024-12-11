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  4. Уволят ли тренера? Руководство клуба АПЛ приняло важное решение
Англия
11 декабря 2024, 15:44 |
690
2

Уволят ли тренера? Руководство клуба АПЛ приняло важное решение

«Вулверхэмптон» проиграл три матча подряд и находится в зоне вылета

11 декабря 2024, 15:44 |
690
2
Уволят ли тренера? Руководство клуба АПЛ приняло важное решение
Getty Images/Global Images Ukraine.

Клуб Английской премьер-лиги «Вулверхэмптон» проваливает текущий сезон и никак не может выбраться из-зоны вылета.

Болельщики требуют изменений и считают, что лучшим решением будет увольнение главного тренера Гари О'Нила. Накануне стало известно, что руководство клуба не собирается делать резких шагов и полностью доверяет нынешнему наставнику.

Местные журналисты сообщают, что тренер имеет поддержку на всех уровнях команды и сможет изменить ситуацию в ближайших матчах.

В этом сезоне «Вулверхэмптон» одержал две победы, трижды играл вничью и еще в десяти матчах потерпел поражения. Разница мячей – 23:38. Следующий поединок подопечные Гари О'Нила проведут 14 декабря против «Ипсвича».

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вулверхэмптон Гари О'Нил отставка
Микола Титюк Источник: TeamTalk
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Комментарии 2
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Khafre
Календар на старті сезону в них був дуже важким, тому напевно правильне рішення керівництва Вулвз
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+1
Gargantua81
хороший тренер и хорошая команда. Им не везет и не хватает нормальных защитников. Оборона сильно дырявая. Но игра у команды есть.
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0
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