Победа Динамо в матче полугодия, разгром от Карпат, черная серия ЛНЗ

Тур начался в четверг, а завершился в понедельник. «Шахтер» в режиме «тренировки с повышенной ответственностью» победил «Ворсклу». Четвертое подряд поражение потерпел ЛНЗ: в этот раз от «Левого берега». «Карпаты» разбили «Верес». Из-за затянувшейся воздушной тревоги «Ингулец» и «Заря» не смогли завершить свой матч. В центральном поединке тура и всего первого круга «Динамо» разгромило «Александрию».

Почин тура

Всего 22 минуты понадобились «Шахтеру», чтобы превратить матч с «Ворсклой» в формальность. С 14-й по 36-ю минуты матча «горняки» забили три безответных мяча в ворота подопечных Юрия Максимова. После чего фактически бросили играть. Но «Ворскла» в итоге сподобилась лишь на гол престижа.

Травма тура

На 68-й минуте матча «Шахтер» – «Ворскла» получил травму голкипер полтавской команды Исенко. Доселе Павел провел в нынешнем сезоне все поединки без замены. Но в этот раз пришлось делать вынужденную замену: Исенко покинул поле в «объятиях» врачей. Предварительный диагноз – травма колена. По всей видимости, молодому голкиперу понадобится операция.

Дедух тура

ФК Левый берег. Руслан Дедух

По-своему уникальный матч провел против ЛНЗ полузащитник «Левого берега» Дедух. Сначала капитан «аистов» срезал мяч в свои ворота – уже в дебюте поединка. Но затем Руслан быстро исправился – сначала четко реализовал пенальти, а затем забил и с игры. Его геройства вполне хватило для фундамента итоговой победы столичной команды: первой победы в последних десяти матчах.

Оправдание тура

ЛНЗ проиграл уже четыре поединка подряд. После поражения от «Левого берега» наставник черкасской команды Андрес Карраско сетовал на несправедливый, по его мнению, пенальти в ворота его команды: «В том моменте рука никак не влияла на движение мяча. Но я не хочу искать оправданий. Хочу лишь извиниться перед нашими фанатами, путешествующими за нами по всей стране. Мы не смогли сыграть так, как этого заслуживают наши болельщики».

Слухи тура

Поговаривают, что после поражения от «Левого берега» главный тренер ЛНЗ Карраско собрал вещи и убрался восвояси. Так ли это – на данный момент четкого ответа нет. Черкасский клуб официально не комментирует отставку испанского тренера. По словам гендира ЛНЗ Колесника, Карраско пока еще остается тренером черкасской команды.

Угловой тура

Как по нотам футболисты «Черноморца» разыграли подачу от углового флажка на 34-й минуте поединка против «Кривбасса». Ермаков подал на ближнюю штангу, откуда Хобленко головой переправил мяч на дальнюю штангу, где его подкараулил Скиба и головой отправил футбольный снаряд фактически в неприкрытый угол ворот.

Исполнение тура

И передача, и завершающий удар – на загляденье. За десять минут до конца основного времени поединка «Черноморец» – «Кривбасс» гостям удалась образцовая атака, которую выверенной передачей завершал Понедельник. Завершал на Твердохлиба, который очень точным зрячим ударом головой отправил мяч над вратарем в сетку ворот. Егор забивает уже в четвертом поединке подряд.

Разгром тура

До матча против «Карпат» «Верес» не проигрывал девять матчей подряд. Однако в западноукраинском дерби «народный клуб» не устоял под натиском львовян. К 20-й минуте поединка счет был уже 2:0 в пользу «зелено-белых». А во второй половине встречи гости попросту сложили оружие. И если бы хозяева проявили большее рвение, то они могли бы выиграть и с более крупным счетом. Однако и 5:0 – это самая весомая победа «Карпат» в УПЛ.

Облом тура

Полузащитник «Вереса» Яго в игре против «Карпат» схлопотал две желтые карточки всего лишь за три минуты. На 25-й минуте игры он увидел перед собой первый «горчичник», а на 28-й – второй. Это удаление окончательно сломало дух «Вереса».

Акция тура

Разгромное поражение «Вереса» во Львове не понравилось болельщикам ровненской команды. Впрочем, а кому бы понравилось поражение 0:5? После финального свистка фаны «народного клуба» начали массово жечь фаера. Смотрелось со стороны красиво. Но вряд ли этот жест болельщиков пройдет для «Вереса» незамеченным: клуб наверняка будет вынужден платить штраф за эту «иллюминацию».

Тревога тура

Матч «Ингулец» – «Заря» должен был начаться в 13.00. Однако из-за воздушной тревоги старт поединка в Кривом Рогу был смещен более чем на два часа. По этой же причине существенно сместилось и начало поединка «Колос» – «Оболонь». Из-за воздушной тревоги пострадал и третий воскресный поединок: «Динамо» - «Александрия». Центральный матч тура был приостановлен во втором тайме.

Решение тура

Доиграть многострадальный матч «Ингулец» - «Заря» командам так и не удалось. Воздушная тревога внесла свои коррективы в начало поединка, она же не позволила этому матчу завершиться. Оппоненты сыграли только первый тайм, который завершился в пользу номинальных хозяев 1:0. Далее снова последовала длительная воздушная тревога, и было решено второй тайм перенести на позже. Его соперники доиграют уже в следующем году.

Нули тура

Из-за воздушной тревоги более пяти часов длилось противостояние «Колоса» и «Оболони». За это время футболисты успели и «загореться», и перегореть. Вроде и моменты в матче были, и в желании игрокам обеих команд не откажешь, но по факту – достаточно унылое зрелище.

Матч тура

Лидеры – «Динамо» и «Александрия» - встречались уже второй раз за неделю. Их первое свидание завершилось безголевой ничьей. А вот «ответная» встреча принесла победу «бело-синим». Более чем уверенную победу – 3:0. Гости пытались высоко прессинговать, пытались дорожить мячом, однако неудачный отрезок в конце первой половины встречи их надломил. Попов и Ванат забивали с интервалом в шесть минут. Оклематься от такого двойного удара подопечные Руслана Ротаня не смогли. Более того, в начале второго тайма они пропустили еще один гол от Ваната. Вот так закончилась рекордная серия «Александрии» без поражений (20 матчей). И вот так завершилось двоевластие в турнирной таблице.

Слова тура

После крупного поражения от «Динамо» главный тренер «Александрии» Руслан Ротань отметил, что ничего страшного не произошло: «Я ребятам сказал, что мы, к сожалению, сегодня, скажем так, обладаем менталитетом маленькой команды. Потому что игра повернулась не в то русло, мы начали проигрывать – и у нас наступила какая-то агония, мы начали пренебрегать своими принципами. Когда «Динамо» начало выигрывать, концовка первого тайма нам, к сожалению, не удалась. Мы уже с менталитетом маленькой команды не смогли встать и в начале второго тайма пропустили третий гол. Поэтому ничего страшного. Я считаю, что нам эта игра пойдет на пользу. Мы должны сделать выводы и смотреть дальше».

Удаления тура

В домашнем матче против «Руха» «Полесье» доигрывало вдевятером. В начале первой половины встречи арбитр Пасхал удалил Венделла, а под занавес поединка житомиряне из-за фола последней надежды лишились и Волынца. Оба футболиста получили прямые красные карточки.

Символическая сборная тура