Вернулись в строй. Два важных игрока Ливерпуля восстановились от травм
Алиссон и Жота уже тренируются с командой
На открытой тренировке «Ливерпуля» фанаты заметили ранее травмированных Диогу Жоту и Алиссона.
Оба игрока находились в лазарете клуба с октября этого года. Диогу восстанавливался от повреждения грудной клетки, а вот Алиссон проходил курсы реабилитации от травмы бедра.
Достоверно неизвестно, насколько готовы футболисты сыграть первую игру после продолжительного отсутствия. Вероятно, что вингер и вратарь появятся на футбольном поле до конца года.
Напомним, что 10 декабря «Ливерпуль» сыграет против «Жироны» в рамках Лиги чемпионов.
🚨🔙 Good news for Liverpool as both Alisson and Diogo Jota are back in team training today.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 9, 2024
Staff expected to manage their game time but both key players finally returning.
Federico Chiesa, not training yet as he’s ill. pic.twitter.com/LrvfX6wkP7
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