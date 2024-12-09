Вернулись в строй. Два важных игрока Ливерпуля восстановились от травм

На открытой тренировке «Ливерпуля» фанаты заметили ранее травмированных Диогу Жоту и Алиссона.

Оба игрока находились в лазарете клуба с октября этого года. Диогу восстанавливался от повреждения грудной клетки, а вот Алиссон проходил курсы реабилитации от травмы бедра.

Достоверно неизвестно, насколько готовы футболисты сыграть первую игру после продолжительного отсутствия. Вероятно, что вингер и вратарь появятся на футбольном поле до конца года.

Напомним, что 10 декабря «Ливерпуль» сыграет против «Жироны» в рамках Лиги чемпионов.