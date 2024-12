Вернулись в строй. Два важных игрока Ливерпуля восстановились от травм

На открытой тренировке «Ливерпуля» фанаты заметили ранее травмированных Диогу Жоту и Алиссона.

Оба игрока находились в лазарете клуба с октября этого года. Диогу восстанавливался от повреждения грудной клетки, а вот Алиссон проходил курсы реабилитации от травмы бедра.

Достоверно неизвестно, насколько готовы футболисты сыграть первую игру после продолжительного отсутствия. Вероятно, что вингер и вратарь появятся на футбольном поле до конца года.

Напомним, что 10 декабря «Ливерпуль» сыграет против «Жироны» в рамках Лиги чемпионов.

🚨🔙 Good news for Liverpool as both Alisson and Diogo Jota are back in team training today.



Staff expected to manage their game time but both key players finally returning.



Federico Chiesa, not training yet as he’s ill. pic.twitter.com/LrvfX6wkP7