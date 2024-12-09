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Англия
09 декабря 2024, 16:31 | Обновлено 09 декабря 2024, 16:47
391
1

Вернулись в строй. Два важных игрока Ливерпуля восстановились от травм

Алиссон и Жота уже тренируются с командой

09 декабря 2024, 16:31 | Обновлено 09 декабря 2024, 16:47
391
1
Вернулись в строй. Два важных игрока Ливерпуля восстановились от травм
Getty Images/Global Images Ukraine

На открытой тренировке «Ливерпуля» фанаты заметили ранее травмированных Диогу Жоту и Алиссона.

Оба игрока находились в лазарете клуба с октября этого года. Диогу восстанавливался от повреждения грудной клетки, а вот Алиссон проходил курсы реабилитации от травмы бедра.

Достоверно неизвестно, насколько готовы футболисты сыграть первую игру после продолжительного отсутствия. Вероятно, что вингер и вратарь появятся на футбольном поле до конца года.

Напомним, что 10 декабря «Ливерпуль» сыграет против «Жироны» в рамках Лиги чемпионов.

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Диогу Жота Алиссон Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрій Вітренко Источник: Liverpool.com
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