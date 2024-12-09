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Молодежные турниры
09 декабря 2024, 05:23 | Обновлено 09 декабря 2024, 05:36
145
0

Евро-2025 WU-19. Сборная Украины узнала оппонентов во втором раунде отбора

Соперниками команды Натальи Игнатович будут Австрия, Бельгия, Англия

09 декабря 2024, 05:23 | Обновлено 09 декабря 2024, 05:36
145
0
Евро-2025 WU-19. Сборная Украины узнала оппонентов во втором раунде отбора
УЕФА

Відбулося жеребкування другого раунду відбору чемпіонату Європи 2025 WU-19, яке визначило склад груп обох ліг.

За підсумками жеребкування підопічні Наталії Ігнатович потрапили до групи А3, де зіграють з Австрією, Бельгією та Англією.

У другому раунді кваліфікації визначаться 7 збірних, які складуть компанію Польщі у фінальній стадії чемпіонату Європи серед дівчат віком до 19 років, а також команди, які перейдуть з однієї ліги до іншої. Польща, незважаючи на автоматичну перепустку у фінальний турнір, візьме участь у відборі. Посів при жеребкуванні другого раунду визначався позиціями, які збірні посіли в першому раунді.

У Лізі А в семи групах зіграють 28 команд, зокрема 7 збірних, які піднялися з Ліги В за підсумками першого раунду. 7 переможців груп Ліги А в другому раунді (і найкращий володар другого місця, якщо Польща фінішує першою у групі) отримають путівки до фінальної стадії. Команди, що посядуть у групах четверті місця, сезон 2025/26 розпочнуть у Лізі В.

23 команди в Лізі В, у тому числі ті, що вилетіли після осіннього етапу з Ліги А, у шести групах боротимуться за путівки до Ліги А першого раунду наступного розіграшу.

Міні-турніри другого раунду кваліфікації пройдуть у періоди із 17 до 26 лютого та з 31 березня до 8 квітня 2025 року, а фінальна частина – 15–27 червня.

Молодіжна жіноча збірна України WU-19 у своїй групі першого раунду в Лізі В посіла перше місце й пробилася в Лігу А.

Євро-2025 WU-19. Другий раунд відбору

Ліга А

  • Група А1: Нідерланди, Данія, Греція, Румунія
  • Група А2: Норвегія, Португалія, Ісландія, Словенія
  • Група А3: Австрія, Бельгія, Англія, Україна
  • Група А4: Італія, Швеція, Словаччина, білорусь
  • Група А5: Іспанія, Чехія, Шотландія, Швейцарія
  • Група А6: Франція, Ірландія, Сербія, Уельс
  • Група А7: Німеччина, Польща, Фінляндія, Ізраїль

Ліга В

  • Група В1: Болгарія, Грузія, Люксембург, Ліхтенштейн
  • Група В2: Фарерські острови, Естонія, Кіпр, Молдова
  • Група В3: Косово, Латвія, Казахстан, Мальта
  • Група В4: Північна Ірландія, Албанія, Чорногорія, Азербайджан
  • Група В5: Північна Македонія, Хорватія, Вірменія, Литва
  • Група В6: Угорщина, Туреччина, Боснія і Герцеговина

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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