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Саудовская Аравия
07 декабря 2024, 12:23 |
131
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Роналду отреагировал на поражение в матче, в котором он забил 916-й гол

«Аль-Наср» уступил «Аль-Иттихаду» со счетом 1:2

07 декабря 2024, 12:23 |
131
0
Роналду отреагировал на поражение в матче, в котором он забил 916-й гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

6 декабря состоялся матч 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Аль-Иттихад и Аль-Наср.

Поединок прошел на стадионе Кинг Абдулла Спортс Сити в Джидде. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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Голом в этом поединке отметился легендарный португальский форвард Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср». Этот забитый мяч стал для него 916-й в карьере, но не принес команде зачетных баллов. Нападающий отреагировал на результат поединка:

«Мы вернемся сильнее», - написал португалец в своем официальном Twitter-аккаунте.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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