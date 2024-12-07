Роналду отреагировал на поражение в матче, в котором он забил 916-й гол
«Аль-Наср» уступил «Аль-Иттихаду» со счетом 1:2
6 декабря состоялся матч 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Аль-Иттихад и Аль-Наср.
Поединок прошел на стадионе Кинг Абдулла Спортс Сити в Джидде. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
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Голом в этом поединке отметился легендарный португальский форвард Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср». Этот забитый мяч стал для него 916-й в карьере, но не принес команде зачетных баллов. Нападающий отреагировал на результат поединка:
«Мы вернемся сильнее», - написал португалец в своем официальном Twitter-аккаунте.
We will come back stronger. pic.twitter.com/Y82dSIMQlQ— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 6, 2024
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