Голы Бензема и Роналду. Аль-Иттихад вырвал победу у Аль-Насра на 90+2-й
Матч 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии завершился поражением КриРо и Ко 1:2
6 декабря состоялся матч 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Аль-Иттихад и Аль-Наср.
Поединок прошел на стадионе Кинг Абдулла Спортс Сити в Джидде. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
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Первым в этой встрече отличился бывший звездный форвард мадридского Реала Карим Бензема. Он забил гол на 55-й минуте.
Уже на 57-й счет стал равным после того, как мяч оформил легендарный Криштиану Роналду, который играл с Каримом в королевском клубе на протяжении 9 сезонов. Для КриРо это 916-й гол в карьере.
Победу Аль-Иттихаду вырвал экс-нападающий ПСВ, Тоттенхэма и Аякса Стивен Бергвейн. Он отличился на 90+2-й.
После 13 сыгранных туров Аль-Иттихад занимает первое место в таблице национального первенства с 36 очками. У ближайшего преследователя Аль-Хиляля одна игра в запасе и 31 пункт. Аль-Наср с 25 баллами располагается на 4-й позиции.
Чемпионат Саудовской Аравии 2024/25. 13-й тур, 6 декабря
Аль-Иттихад – Аль-Наср – 2:1
Голы: Бензема, 55, Бергвейн, 90+2 – Роналду, 57
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