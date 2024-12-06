Голы Бензема и Роналду. Аль-Иттихад вырвал победу у Аль-Насра на 90+2-й

6 декабря состоялся матч 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Аль-Иттихад и Аль-Наср.

Поединок прошел на стадионе Кинг Абдулла Спортс Сити в Джидде. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первым в этой встрече отличился бывший звездный форвард мадридского Реала Карим Бензема. Он забил гол на 55-й минуте.

Уже на 57-й счет стал равным после того, как мяч оформил легендарный Криштиану Роналду, который играл с Каримом в королевском клубе на протяжении 9 сезонов. Для КриРо это 916-й гол в карьере.

Победу Аль-Иттихаду вырвал экс-нападающий ПСВ, Тоттенхэма и Аякса Стивен Бергвейн. Он отличился на 90+2-й.

После 13 сыгранных туров Аль-Иттихад занимает первое место в таблице национального первенства с 36 очками. У ближайшего преследователя Аль-Хиляля одна игра в запасе и 31 пункт. Аль-Наср с 25 баллами располагается на 4-й позиции.

Чемпионат Саудовской Аравии 2024/25. 13-й тур, 6 декабря

Аль-Иттихад – Аль-Наср – 2:1

Голы: Бензема, 55, Бергвейн, 90+2 – Роналду, 57