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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттихад
06.12.2024 19:00 – FT 2 : 1
Аль-Наср Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
06 декабря 2024, 20:59 | Обновлено 06 декабря 2024, 21:03
546
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Голы Бензема и Роналду. Аль-Иттихад вырвал победу у Аль-Насра на 90+2-й

Матч 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии завершился поражением КриРо и Ко 1:2

06 декабря 2024, 20:59 | Обновлено 06 декабря 2024, 21:03
546
0
Голы Бензема и Роналду. Аль-Иттихад вырвал победу у Аль-Насра на 90+2-й
Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря состоялся матч 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Аль-Иттихад и Аль-Наср.

Поединок прошел на стадионе Кинг Абдулла Спортс Сити в Джидде. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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Первым в этой встрече отличился бывший звездный форвард мадридского Реала Карим Бензема. Он забил гол на 55-й минуте.

Уже на 57-й счет стал равным после того, как мяч оформил легендарный Криштиану Роналду, который играл с Каримом в королевском клубе на протяжении 9 сезонов. Для КриРо это 916-й гол в карьере.

Победу Аль-Иттихаду вырвал экс-нападающий ПСВ, Тоттенхэма и Аякса Стивен Бергвейн. Он отличился на 90+2-й.

После 13 сыгранных туров Аль-Иттихад занимает первое место в таблице национального первенства с 36 очками. У ближайшего преследователя Аль-Хиляля одна игра в запасе и 31 пункт. Аль-Наср с 25 баллами располагается на 4-й позиции.

Чемпионат Саудовской Аравии 2024/25. 13-й тур, 6 декабря

Аль-Иттихад – Аль-Наср – 2:1

Голы: Бензема, 55, Бергвейн, 90+2 – Роналду, 57

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Криштиану Роналду Карим Бензема Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу Стивен Бергвейн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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