ВИДЕО. Феерия легенд. Бензема и Роналду забили голы с разницей в 2 минуты
6 декабря проходит матч чемпионата Саудовской Аравии между Аль-Иттихадом и Аль-Насром
6 декабря проходит матч 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2024/25 между командами Аль-Иттихад и Аль-Наср.
Коллективы играют на стадионе в Джидде. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 55-й минуте за хозяев отличился Карим Бензема. А уже на 57-й счет сравнял Криштиану Роналду – 1:1.
Бензема и Роналду вместе играли на протяжении долгого времени в мадридском Реале, проведя девять сезонов.
❗️ ВИДЕО. Феерия легенд. Бензема и Роналду забили голы с разницей в 2 минуты
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Манчестер Сити является главным претендентом на трофей по версии букмекерских контор
Тайсон опубликовал очередное фото в Instagram