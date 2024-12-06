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Саудовская Аравия
06 декабря 2024, 20:29 | Обновлено 06 декабря 2024, 21:08
866
0

ВИДЕО. Феерия легенд. Бензема и Роналду забили голы с разницей в 2 минуты

6 декабря проходит матч чемпионата Саудовской Аравии между Аль-Иттихадом и Аль-Насром

06 декабря 2024, 20:29 | Обновлено 06 декабря 2024, 21:08
866
0
ВИДЕО. Феерия легенд. Бензема и Роналду забили голы с разницей в 2 минуты
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду и Карим Бензема

6 декабря проходит матч 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2024/25 между командами Аль-Иттихад и Аль-Наср.

Коллективы играют на стадионе в Джидде. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

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На 55-й минуте за хозяев отличился Карим Бензема. А уже на 57-й счет сравнял Криштиану Роналду – 1:1.

Бензема и Роналду вместе играли на протяжении долгого времени в мадридском Реале, проведя девять сезонов.

❗️ ВИДЕО. Феерия легенд. Бензема и Роналду забили голы с разницей в 2 минуты

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видео голов и обзор Карим Бензема Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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