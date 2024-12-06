6 декабря проходит матч 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2024/25 между командами Аль-Иттихад и Аль-Наср.

Коллективы играют на стадионе в Джидде. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

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На 55-й минуте за хозяев отличился Карим Бензема. А уже на 57-й счет сравнял Криштиану Роналду – 1:1.

Бензема и Роналду вместе играли на протяжении долгого времени в мадридском Реале, проведя девять сезонов.

❗️ ВИДЕО. Феерия легенд. Бензема и Роналду забили голы с разницей в 2 минуты